獨／「景美校園女子圖鑑」　一張圖看懂「景女最強穿搭術」

▲景美女中學生自製圖卡，提供校服最強穿搭術指引。（圖／楊雲媞提供）

記者楊惠琪／台北報導

高中女校制服最強穿搭術！台北市立景美女中的制服黃襯衫搭配黑摺裙，向來是該校的代表特色，素有「黃衫客」之稱，而除了黃襯衫、黑色短摺裙外，景女還有毛衣背心、黑長褲、運動外套等，以及從今年高一新生開始走入歷史的黃上衣、小黃褲運動服，各種服裝衍生出至少20多種穿搭，現在有學生畫成圖卡，成為校內最強穿搭圖鑑。

景美女中三年級學生楊雲媞接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，學校制服和運動服種類多元，除了基本款的襯衫外，還有長短毛衣、運動外套、兩款帽Ｔ，以及最具特色的「大黃香蕉褲」，校內學生也流行各種穿搭，隨著今年運動服改版，便想以繪畫方式，把所有校服穿搭妙法記錄下來。

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楊雲媞先以好同學的模樣為原型，畫了15個人物肖像，再搭配各種校服款式，提供了15種校服穿搭技巧。楊雲媞說，受限卡片可以容納的人數，只畫出15款，實際上至少有超過20種穿搭法，其中最潮的基本款是「黃襯衫配小黃褲」，「長袖黃襯衫配黑短裙」是儀隊基本款，而「帽Ｔ配小黃褲」也很受歡迎。





▲楊雲媞設計的圖卡意外在全校瘋傳，學校還拿來當教師節賀卡。（圖／楊雲媞提供）

楊雲媞說，圖卡完成後，原本只是放上個人IG留念，沒想到吸引全校學生瘋傳，連學校教官也來情商，希望能把圖卡做成教師節敬師卡片，還有很多同學搶著要，製成圖卡只想當成高中三年的回憶，卻意外在校內引起廣大迴響，也算是畢業前最珍貴的校園回憶。