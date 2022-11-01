　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／「景美校園女子圖鑑」　一張圖看懂「景美女中最強穿搭術」

▲景美女中學生自製圖卡，提供校服最強穿搭術指引。（圖／楊雲媞提供）

▲景美女中學生自製圖卡，提供校服最強穿搭術指引。（圖／楊雲媞提供）

記者楊惠琪／台北報導

高中女校制服最強穿搭術！台北市立景美女中的制服黃襯衫搭配黑摺裙，向來是該校的代表特色，素有「黃衫客」之稱，而除了黃襯衫、黑色短摺裙外，景女還有毛衣背心、黑長褲、運動外套等，以及從今年高一新生開始走入歷史的黃上衣、小黃褲運動服，各種服裝衍生出至少20多種穿搭，現在有學生畫成圖卡，成為校內最強穿搭圖鑑。

景美女中三年級學生楊雲媞接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，學校制服和運動服種類多元，除了基本款的襯衫外，還有長短毛衣、運動外套、兩款帽Ｔ，以及最具特色的「大黃香蕉褲」，校內學生也流行各種穿搭，隨著今年運動服改版，便想以繪畫方式，把所有校服穿搭妙法記錄下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊雲媞先以好同學的模樣為原型，畫了15個人物肖像，再搭配各種校服款式，提供了15種校服穿搭技巧。楊雲媞說，受限卡片可以容納的人數，只畫出15款，實際上至少有超過20種穿搭法，其中最潮的基本款是「黃襯衫配小黃褲」，「長袖黃襯衫配黑短裙」是儀隊基本款，而「帽Ｔ配小黃褲」也很受歡迎。

▲景美女中學生自製圖卡，提供校服最強穿搭術指引。（圖／楊雲媞提供）

▲楊雲媞設計的圖卡意外在全校瘋傳，學校還拿來當教師節賀卡。（圖／楊雲媞提供）

楊雲媞說，圖卡完成後，原本只是放上個人IG留念，沒想到吸引全校學生瘋傳，連學校教官也來情商，希望能把圖卡做成教師節敬師卡片，還有很多同學搶著要，製成圖卡只想當成高中三年的回憶，卻意外在校內引起廣大迴響，也算是畢業前最珍貴的校園回憶。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我
上百考生作弊！　中油、台電、中鋼8員工慘了
比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　衛福部長回應了
龍應台回到家　見「滿目瘡痍」大驚：我家震央嗎？
梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌
看身分證地址！　「11縣市居民」2.5折爽住飯店
「再待下去會死」帶小孩到梨泰院　父果斷舉動救了全家人
快訊／台尼斷交監院報告出爐　前大使吳進木隱匿不報、無國家忠誠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　薛瑞元：價格還要再查證

重機妹穿背心「炸出碗公奶」　釣出本尊尷尬了！老司機瘋朝聖

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

全教總促「降低幼教師生比1:12」　教育部別再「已讀不回」

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌

大同大學打造國內首台爬索車　為金門大橋安檢把關

LINE突跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

獨／「景美校園女子圖鑑」　一張圖看懂「景女最強穿搭術」

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　薛瑞元：價格還要再查證

重機妹穿背心「炸出碗公奶」　釣出本尊尷尬了！老司機瘋朝聖

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除　電動自行車須掛牌上路

全教總促「降低幼教師生比1:12」　教育部別再「已讀不回」

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌

大同大學打造國內首台爬索車　為金門大橋安檢把關

LINE突跳「1通知」妹子心涼了！　過來人卻喊賺：拿到錢小確幸

華航帛琉航線11／16起增班　每週飛2班「來回票價9千元」

獨／「景美校園女子圖鑑」　一張圖看懂「景女最強穿搭術」

凍蒜聲不斷！青年後援會成立　徐榛蔚：推動區塊鏈留住青年

強調民主價值　林飛帆：民進黨不會把「抗中保台」當選舉議題操作

養眼鏡蛇當寵物5年！飼主幫換水突遭攻擊狠咬…幾小時後身亡

九合一選情膠著　綠營評估：現任縣市有機會守成、苗栗是一級戰區

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

揪團了！　速食店「整隻香草烤雞下殺79折」爽吃1個月

梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我

新莊公寓冷氣機短路冒煙　母子受困被救出！媽媽昏迷送醫

少女摩鐵輪流戰2男！事後告性侵因這動作法院判2男無罪

救梨泰院受困女童卻喪命！《PD2》李智漢「被活生生卡死」　老父哭到昏厥

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

生活熱門新聞

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

國際級「仿生獸」登陸墾丁　靠風行走20秒畫面曝

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

二圖看台灣在移動　斷層會偷偷亂動

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

台灣醫師當晚在梨泰院　聽恐怖哀嚎聲衝去救人

4星座年底前好運加持、事半功倍

梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠

更多熱門

相關新聞

Jennie根本最辣芭蕾舞者

Jennie根本最辣芭蕾舞者

南韓女子天團BLACKPINK再次舉辦世界巡迴演唱會「BORN PINK」，其中成員Jennie在SOLO表演中特別換上藍色芭蕾舞造型裙裝，大方曬出直角肩與長腿曲線，宛如小精靈般的眼妝造型，讓粉絲看了目不轉睛。

特搜8款韓星愛用球鞋

特搜8款韓星愛用球鞋

安海瑟薇入秋以來的5套造型

安海瑟薇入秋以來的5套造型

秋冬必備七色穿搭元素　從藝人到模特兒都這樣搭

秋冬必備七色穿搭元素　從藝人到模特兒都這樣搭

LULU時髦美胸靠5步驟養成

LULU時髦美胸靠5步驟養成

關鍵字：

景美女中穿搭校服女子圖鑑

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面