景美女中小黃褲ByeBye　運動服改版「校友喊買10件珍藏」

▲景美女中黃色運動服，隨著制服大改版，新學期走入歷史。（圖／景美女中提供）

記者楊惠琪／台北報導

黃衫一直是台北市景美女中學生制服的招牌色系，但從新學期開始，因為運動服改版，以往黃色上衣短褲的經典款，大改版變成白上衣、黑短褲，昔日的黃衫，只剩下袖子一條小黃槓。有校友直呼不捨，打算買個10件珍藏，還有學生說：「以後沒辦法在茫茫人海中，一眼就認出景美人了」。

景美女中表示，運動服改版經過了兩年多的討論，經過服裝儀容委員會的共識下定案，服裝儀容委員會由15人組成，其中學生代表5人、家長代表2人、行政代表4人、教師代表4人，在進行樣式、材質選擇的時候，大家都能充分表達意見，經過六次開會討論後定案，並在新學期完成招標發包製作，今年的新生就穿上新版運動服。

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▲景美女中運動服大改版，改成白色上衣、黑色短褲。（圖／景美女中提供）

運動服改版消息傳出，校友紛紛在臉書粉專上留言直呼可惜，有校友說「如果有舊版運動褲存貨，能開放校友收藏嗎」、「我要買10件珍藏」、「末代黃褲好想收藏」、「景美的特色全沒了啊！還我小黃褲，好穿又舒服，到現在還在穿！」，還有校友說，改版成白色運動服，「真的有想清楚嗎？要刷到手斷掉吧」。不過也有學生說，這次改版耳目一新，會帶來新氣象。

校方說，這次制服改版還有一大亮點，學校也推出新的制服外套，具有防潑水與防風功能，這幾天學校舉行學校日，不少參觀家長摸到新外套材質也想購買，「也許未來可以看到老師、家長、學生穿著同樣的外套，形成新的制服文化」。