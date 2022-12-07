CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步　不利國際觀光





▲CNN報導，台灣以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但險象環生的道路交通也令人卻步。（示意圖／記者湯興漢攝）

中央社台北6日綜合外電報導

台灣解除入境限制與強制隔離近兩個月，絕大多數國際旅客現在都可到台灣觀光。為了吸引與留住國際旅客，批評人士說，台灣必須改善道路交通，將駕駛與行人安全考量在內。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但險象環生的道路交通也令人卻步，澳洲、加拿大、日本與美國等多個國家都明確點出台灣道路狀況問題。

美國國務院警告：「小心在路上穿梭的許多機車與車輛…過馬路時要提高警覺，因為許多駕駛不尊重行人路權。」

加拿大政府更直言不諱：「汽車與機車駕駛不遵守交通規則。他們都橫衝直撞。」

▲楊先生對CNN Travel說：「台灣的城市都有一個嚴重問題，就是缺乏人行道與供行人通行的連貫通道。」（示意圖／記者湯興漢攝）

最近在台灣引發關注的一個臉書（Facebook）粉絲專頁，單刀直入地設了「台灣是個行人地獄」（Taiwan is a living hell for pedestrians）作為用戶名稱。這個粉絲專頁成立於2021年12月，一年後追蹤人數達近1萬3000人。

旅居澳洲墨爾本一段時間後，建立這個粉絲專頁的楊先生（Ray Yang）回到故鄉台灣。他說自己在路上「差點」被機車騎士「撞到」，讓他承受到逆向文化衝擊，因此成立了這個粉絲專頁。

楊先生對CNN Travel說：「台灣的城市都有一個嚴重問題，就是缺乏人行道與供行人通行的連貫通道。」

根據政府統計數據，都市地區有42%的道路有人行道。但這無法呈現台灣道路狀況的全貌。這些道路可能很狹窄、停滿汽機車，或被路燈與變電箱檔住，店家還會在門口擺上盆栽與或招牌。

楊先生說，行人通常會「被迫」走在車道上。

除此之外，有些人行道是由騎樓構拼湊而成，地面高低不平，影響行人步行順暢性。

帶著嬰幼兒出門的家長走上人行道時，有時必須用手扛起嬰兒車，坐輪椅的人因為通行道路受阻，必須在車道與步道上左右穿梭。

楊先生還說，行人過馬路或走在人行道上時，常常得和自行車騎士與車輛駕駛爭權。

●數字會說話

去年，台灣有2962人死於交通意外，相當於每10萬人就有12.67人死亡，大約是日本的6倍、英國的5倍高。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，台灣的道路對行人不友善，是由一個更大的問題衍生而出。

他說，台灣道路安全問題的癥結點，主要在於缺乏更新的道路工程與設計專業，道路設計的指導方針「模糊不清」、只「存在紙上」，是「有選擇性地實施」，且「以車為本」的規劃將私人車輛的重要性擺在公共交通運輸、自行車騎士與行人之前。

台灣是在1960年代開始讓道路現代化，參考美國的道路設計指導方針，大致上將車輛置於行人之前。然而，在其他國家開始把弱勢用路人的需求納入道路設計時，諸如行人與腳踏車騎士的需求等，台灣在這部分落後了。

除了安全疑慮與缺乏對行人友善的步道外，台灣缺乏公共運輸，也可能對主要中心外的旅遊業發展構成限制。

●如何修補

多年來，台灣政府意識到道路安全問題且試圖解決，主要是透過宣導繫安全帶與戴安全帽，加上取締酒駕。政府也發布最新的道路設計實踐手冊，並設置臨時人行道，以及改善部分地區的道路設計。

林志學說，但專家表示，政府對改善道路安全的「老套」因應措施，是訴諸於維持秩序與增設更多交通號誌和測速照相機，這些「零碎」的策略不必然能發揮效果。

林志學說：「我們太仰賴執法。重點應放在設施更完善的道路基礎設施，並加強對駕駛的教育。」

交通部道路交通安全督導委員會執行秘書黃運貴跟CNN Travel說：「改善台灣的道路安全，我們還有更多事要做，政府正在往零道路死亡的終極目標邁進。」