台中2騎士小擦撞　壯男下車開嗆...徒手猛毆他頭部重壓在地！

記者許權毅／台中報導

行車糾紛演變成全武行！台中一名27歲廖男騎士日前行經三民路一段時，與另名44歲王男騎士發生輕微碰撞，雙方當街發生激烈爭吵，王男氣得動手試圖拉下廖男，不斷向廖男怒噴髒話，接著動手攻擊廖男頭部，2人在台中醫院旁互毆引起路人關注，有民眾趕緊上前勸架，雙方皆有擦挫傷，目前決定先行到區公所調解，不排除提告。

▲台中11月23日發生一起行車糾紛演變成互毆案件，雙方在台中醫院旁大打出手。（圖／翻攝社會事新聞影音）

第一分局交通分隊警方表示，11月23日16時許獲報，在西區三民路一段與民權路口有交通事故發生，為一名27歲廖男沿柳川東路往民權路騎乘時，跟44歲王男發生碰撞，雙方在台中醫院旁等待紅燈時再度相遇，王、廖兩人演變成口角糾紛，王男認為自己直行卻遭撞，對方還態度不佳，廖男則是認為自己是靠外側騎乘沒有錯，王男則要求廖男停靠路邊理論。

▲廖男與王男身形差距頗大，王男徒手猛毆廖男頭部，安全帽鏡片也掉落。（圖／記者許權毅翻攝）



廖男起初不願意停下，王男便動手拉扯廖男手部嗆說：「撞到我還在那邊X北」，廖男也回擊說：「幹什麼東西！」接著王男徒手攻擊廖男頭部，就連安全帽鏡片都噴飛，廖男機車倒地，體型較壯碩的王男將廖男壓制在地，一旁路人趕緊上前勸架安撫。

第一分局表示，雙方未因車禍而受傷，但是在談話中發生口角互毆受傷，事後送往中國附醫治療，所幸均無大礙。目前雙方表示要前往區公所進行調解，若調解不成，不排除提出傷害告訴。

▲警方到場後，雙方被送往中國附醫治療，目前將前往區公所調解。（圖／記者許權毅翻攝）