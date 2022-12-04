微型電動二輪車暨重點交通違規大執法　永康警舉發251件

▲永康分局於11月30日至12月3日連續4日，針對「微型電動二輪車」及「六大重點交通違規」等規劃專案性大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

永康分局於11月30日至12月3日連續4日，針對「微型電動二輪車」及「六大重點交通違規」等規劃專案性大執法，統計取締成效，微型電動二輪車部分取締50件，六大重點交通違規部分取締201件，合計4日取締251件。

根據統計每年9月起交通事故率會逐漸上升，永康分局責派出所於易肇事路段與時段，精準交通執法，2022年11月A2交通事故防制有成，2022年11月發生647件，較2021年11月發生691件，減少A2交通事故44件；又微型電動二輪車2022年11月30日起正式領牌納管，所以舉辦微型電動二輪車暨重點交通違規大執法。

永康分局指出，關於交通事故之防制，分局交通組每月，會分析各所易肇事路段、路口及時段，要求派出所在對的地方及對的時間，精準交通執法，因11月份精準執法，防制交通有成，所以本次「六大重點交通違規大執法」，除針對「行人違規」、「超速」、「闖紅燈」、「酒後駕車」、「無照駕駛」及「越級駕駛」等6項，容易造成重大交通傷亡之交通違規加強取締外，更要在易肇事路口與時段來執行交通稽查，本次取締「超速」93件及「闖紅燈」78件，合計6項共取締201件。

永康分局交通組組長葉敏旭說，分局運用組合警力，結合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式，來執行取締「微型電動二輪車」違規，小計「沒入未經審驗合格微電車」3部，「電動二輪車酒後駕車」取締4件，其他「變更微電車裝置及闖紅燈」等違規43件，合計50件。

永康分局分局長甘炎民呼籲，微型電動二輪車早日去監理站申請掛牌及投保強制保險，另針對重點交通違規及取締違規微型電動二輪車等嚴格執行，並非以處罰為目的，而是要保護他們的安全及維持交通秩序，警方取締之餘同時也向民眾宣導相關微型電動二輪車交通法令。