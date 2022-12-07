刮花QRcode、拔巡邏箱怒踩洩憤！北市怪客抓到了

記者張君豪／台北報導

今年5月29日、6月3日北市大同警分局民族路派出所發現轄內電子巡邏箱QRcode遭人以利器劃破，無法正常巡簽，連實體巡邏箱箱體也扭曲變形；警方清查轄內各處巡邏箱，經統計遭到破壞的巡邏箱有銀行2處、銀樓1處，警方為維護轄區治安，立即維護更新並追查涉案人。

▲謝男曾遭警方強制送醫，事後拔下巡邏箱怒踩洩憤，再度遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

經警方調閱周遭監視器後發現，一可疑壯年男子於上述2日出現在被破壞的3處巡邏箱前，他手持不明器具將電子巡簽QRcode刮花、甚至動手拔下巡邏箱猛踩洩憤後才離去，警方鎖定破壞巡邏箱犯嫌，經查訪確認轄內謝男（42歲）涉有重嫌。

經警方調查，謝男長期與鄰居關係不睦，經常發生爭吵，謝男曾在2021年底遭警方強制送醫，因此對警懷恨在心，才在情緒激動下故毀損巡邏箱洩憤。警方多次通知謝嫌到案說明，但謝男拒絕到案，他在6月底遭士林地檢署發布妨害自由通緝，甚至離開住處逃匿，轄區警方鎖定謝男住家周遭加強巡邏，總算在10月9日將謝男逮捕歸案，詢後依妨害自由通緝、妨害公務通緝移送士林地檢署偵辦。

大同警方呼籲，以任何形式破壞警方所屬之公物，警方定會依法送辦，公權力不容挑戰，民眾切勿以身試法挑戰警察公權力。

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