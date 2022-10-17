與家人爭吵負氣離家　北市婦攀18樓外牆...警拿這張照片軟化她

▲朱姓女子在延平北路台新銀大樓頂部有輕生意圖，消防人員在地面架設氣墊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、張君豪／台北報導

17日上午11時42分，台北市大同區延平北路台新銀行大樓18樓頂驚傳一女子冒雨登上樓頂、打算跳樓輕生案件，轄區大同警方獲報後同步通知消防局派遣救災、救護車輛到場救援。據了解，朱女（37歲）16日與家人吵架後冒著風雨負氣離家出走，與警消人員對峙約半小時後，在警方勸說下順利被消防局救災人員拉下，由於朱女情緒激動，目前送醫觀察。

▲朱姓女子在延平北路台新銀大樓頂部有輕生意圖，引發民眾圍觀。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，家住大同區永樂里地區的朱女，日前與家人發生爭吵，16日便負氣離家，家人遍尋不著後著急地向警方報案，經警方列為失蹤協尋人口，未料今天上午她到延平北路202號台新銀行大樓頂樓，打算跳樓輕生。

轄區民生派出所警員火速趕赴現場，並與朱女家人取得聯繫，警方利用朱女家人提供她小孩照片，趕到樓頂勸慰「想想你的家人，你的小孩還在家裡等妳回去照顧」，情緒激動的朱女因此軟化。

在旁戒備的消防人員見狀，火速上前拉人，順利將朱女拉下頂樓外牆，但由於朱女情緒激動，警消在其家屬陪同下，將她送往台北市榮總醫院戒護觀察。

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