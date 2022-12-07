好狠！醫生替自己照胃鏡「猛吞粗長探測管」　網嚇：不敢看影片

▲大陸一名醫生拍攝替自己做胃鏡檢查的影片，希望減少民眾恐懼。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

早期胃癌患者手術後5年存活率可高達90％，若是被發現已是末期存活率僅剩20％～30％，而照胃鏡是發現胃癌的最佳檢查工具，由於須將探測管放入體內做侵入性的檢查，因此令許多民眾望之卻步。大陸就有一名醫生，竟自己替自己做胃鏡檢查，背後超暖原因也被曝光。

近日，大陸浙江省中醫院消化內科副主任黃宣，錄下自己親手給自己做胃鏡的影片，掀起大批網友一陣熱議，畫面中可見，醫師並未事先進行麻醉而是全程清醒檢查，他將一根粗長的黑色探測管慢慢從嘴巴裡放入，直至前端裝有內視鏡的探測管抵達胃部，接著查看是否出現異狀，過程中他一臉淡定，似乎並沒有因為異物侵入體內而感到不適。

黃宣表示，由於遇到很多求診患者不肯照胃鏡，所以才想透過幫自己做胃鏡的影片減少他們的恐懼，「平時門診的時候，會碰到一些患者不願意或者害怕做胃鏡檢查，所以我想通過影片告訴大家，胃鏡並沒有我們想像中的那麼可怕。」

影片曝光後，不少網友紛紛留言表示，「這醫生又狠又暖」、「醫生對自己好狠，我還是不敢看，雖然我做過4、5次胃鏡」、「不敢點開看這個影片，我只想說…能當醫生的都是狠人」、「這管子真的好粗，以前沒見過，現在見了更怕了」、「看這個影片，我已經開始想嘔吐打隔了。」另外，也有不少網友表示，胃鏡檢查實在太不舒服，建議還是做全身麻醉的無痛胃鏡比較不痛苦。（觀看影片請點此）

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