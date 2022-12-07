　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

得知媽懷健康二寶！1歲罕病兒託夢道別「我去準備」：很快再回來

▲懷孕,超音波（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名媽媽擔心二胎會有基因異常的情況，做了非常詳細的基因檢查。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

醫師救死扶傷，見證許多生老病死。不過，台北榮民總醫院遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書粉絲專頁發文分享，日前收到一名媽媽的私訊，稱1歲大兒子因罹患平腦症（lissencephaly），在她懷上二胎不久後便去世，並託夢「很快就會再回來」；巧合的是，在大兒子離世的前一晚，該名媽媽才剛得知二胎是名非常健康的寶寶。

張家銘在臉書粉專發文，表示日前收到一名媽媽私訊，稱1歲大兒子被診斷出罹患平腦症（lissencephaly），雖然他沒見過患者本人，但要照顧嚴重異常且沒有意識及溝通反應的幼兒，可想而知是一件頗有難度和壓力的事情，「這個嚴重的先天異常疾病是因為大腦皮質發育異常，沒形成腦迴，造成思考及運動諸多生理功能異常，活動、生長進食都相當困難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來該名媽媽再度懷上二胎後求診張家銘，希望可以幫忙確定腹中的寶寶是否健康；而醫師替她安排了羊水基因檢測，與染色體晶片檢察，「後來報告完成了，是個好消息！腹中的二寶沒有特別的基因、染色體異常，包括TUBA1A基因。」隨後他便仔細地將基因報告中的所有內容完整解釋給該名媽媽及她的丈夫聽。

▲▼ 0

▲罹患罕病平腦症的男童，似乎也聽到報告結果，當晚託夢表示「要先去準備，很快會回來」後，翌日就安詳的走了。（圖／翻攝自臉書／基因醫師張家銘）

未料張家銘事後收到該名媽媽的私訊，表示就在檢查完畢且看完二胎的基因檢查報告，和丈夫開心回家後，當晚大兒子就託夢給自己的律師乾爸，稱「我要先去做準備，很快會再回來」，到了隔天晚上約10時，大兒子便在睡夢中安詳離世。

該名媽媽透過私訊向張家銘告知大兒子的亡訊，同時感性寫下，「謝謝您的基因報告，我相信他（大兒子）聽到了！他迫不及待地去準備了。」對此，張家銘回覆，「未知之中真的有一股震懾人心的力量，我覺得小朋友一定會感謝兩位無怨的付出，同時我也向兩位偉大有愛心的父母致敬。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
妻隱瞞未婚生子…尪遭強迫「買一送二」氣炸喊離　她冷嗆：孩滿16歲再說
美式布朗尼專賣店插旗台北東區　當店限定葡萄酒╳布朗尼微醺套餐　大人系甜點控這樣吃
分數太接近遭醫學院開除　雙胞胎正妹提告獲4600萬賠償　

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
今天限定！　麥當勞「買1送1」開刮了
LIVE／孫生情斷Wendy原因超瞎！田慎節爆乳謝票真相　高
快訊／柯文哲火大了　怒譙：告他！拿他祭旗
今天11：47後「大雪」！　4生肖防病從口入
存股族哭了！　金融股配息恐縮水3成
世足這組照片帥到懷孕！　「11鮮肉球員」國籍曝
孫生認分手「爆就是無法跟女友做愛」！　離譜原因曝
熊好券加碼！　幸運兒嗨翻「再領6張」
快訊／改期宣判！　趙介佑二審判決突喊卡
快訊／賴清德確診！　才跟蔡英文開敗選檢討會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命

最經典世足主題曲？球迷點名「1首」無法超越：其他歌只能從第二排

審計部點名災損補助浮濫　農糧署長：電腦資料與第一線勘災落差

電動自行車掛牌「找不到出廠證明」解方曝！明年底前申辦省450元

烏俄戰前線扛砲火！台灣志願軍「2腳趾沒了」　清醒後反應超狂

大學公布學倫案「疑政治力介入」　教長：建立公開透明方式

高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

醉男上交流道肉身擋卡車！　網友急召喚棒球隊

日本PK賽遭血洗！　日網友翻世足紀錄「發現驚人巧合」

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命

最經典世足主題曲？球迷點名「1首」無法超越：其他歌只能從第二排

審計部點名災損補助浮濫　農糧署長：電腦資料與第一線勘災落差

電動自行車掛牌「找不到出廠證明」解方曝！明年底前申辦省450元

烏俄戰前線扛砲火！台灣志願軍「2腳趾沒了」　清醒後反應超狂

大學公布學倫案「疑政治力介入」　教長：建立公開透明方式

高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

醉男上交流道肉身擋卡車！　網友急召喚棒球隊

日本PK賽遭血洗！　日網友翻世足紀錄「發現驚人巧合」

拜登任內7度對台軍售　總統府：有助維持戰機裝備妥善、提升防衛戰力

心碎！落單母象「難產」倒地淪獵物　鬣狗「掏肛」啃食小象畫面曝

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

桃園八德社區大樓3男吸海洛因　他謊報身分還簽名下場最慘

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

Gino雙眼發黃…就醫才知「罹1奪命病症前兆」！　醫警告：恐隨時離開

籲陳明通認錯　游智彬下通牒！揚言公布+檢舉「1魚9吃」名單

試・開箱／薑餅屋、北極光都變成香氛蠟燭！用嗅覺遨遊雪國太療癒

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

六福聯手王奶奶推年菜狂銷上千組　電視購物獨賣再送南港最強Buffet

生活熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

國7全長23公里　2028年分段完工通車

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

「超強運4生肖」12月中後旺到爆

小一女兒國文考43分 　醫師爸收到考卷：驚呆了

「5星座男」時間越久愛越深　不輕易放棄對方

國小兒「寒假計畫」藏亮點　千人笑瘋狂推

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

外送員騎車進專櫃送餐　同業爆「櫃姐刁難」

更多熱門

相關新聞

吳念軒「大眼正妹」新女友身分曝光！

吳念軒「大眼正妹」新女友身分曝光！

27歲的鮮肉男神吳念軒，事業上風光無限，已站穩男一寶座，感情方面也沒交白卷，時報周刊CTWANT近日發現吳念軒身邊有了位外型亮麗的新歡，趁女方工作前，吳念軒開車載她買水煎包，並在車上共食、摸臉，來個純情路線的約會。本刊也發現女方來頭不小，竟然是《角頭》系列創辦人張威縯的女兒、《角頭-浪流連》出品人張芷瑄。

明「大雪」來了！命理師曝6禁忌...警告2地方勿去

明「大雪」來了！命理師曝6禁忌...警告2地方勿去

愛愛時GG忽大忽小！她崩潰：跟雙胞胎交往要小心

愛愛時GG忽大忽小！她崩潰：跟雙胞胎交往要小心

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

自爆被外星人綁架　男：深海有秘密基地

自爆被外星人綁架　男：深海有秘密基地

關鍵字：

周刊王張家銘

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

Wendy承認分手孫生「我累了」：去找瞎妹們約吧

國7全長23公里　2028年分段完工通車

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面