得知媽懷健康二寶！1歲罕病兒託夢道別「我去準備」：很快再回來

▲一名媽媽擔心二胎會有基因異常的情況，做了非常詳細的基因檢查。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

醫師救死扶傷，見證許多生老病死。不過，台北榮民總醫院遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書粉絲專頁發文分享，日前收到一名媽媽的私訊，稱1歲大兒子因罹患平腦症（lissencephaly），在她懷上二胎不久後便去世，並託夢「很快就會再回來」；巧合的是，在大兒子離世的前一晚，該名媽媽才剛得知二胎是名非常健康的寶寶。

張家銘在臉書粉專發文，表示日前收到一名媽媽私訊，稱1歲大兒子被診斷出罹患平腦症（lissencephaly），雖然他沒見過患者本人，但要照顧嚴重異常且沒有意識及溝通反應的幼兒，可想而知是一件頗有難度和壓力的事情，「這個嚴重的先天異常疾病是因為大腦皮質發育異常，沒形成腦迴，造成思考及運動諸多生理功能異常，活動、生長進食都相當困難。」

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後來該名媽媽再度懷上二胎後求診張家銘，希望可以幫忙確定腹中的寶寶是否健康；而醫師替她安排了羊水基因檢測，與染色體晶片檢察，「後來報告完成了，是個好消息！腹中的二寶沒有特別的基因、染色體異常，包括TUBA1A基因。」隨後他便仔細地將基因報告中的所有內容完整解釋給該名媽媽及她的丈夫聽。

▲罹患罕病平腦症的男童，似乎也聽到報告結果，當晚託夢表示「要先去準備，很快會回來」後，翌日就安詳的走了。（圖／翻攝自臉書／基因醫師張家銘）

未料張家銘事後收到該名媽媽的私訊，表示就在檢查完畢且看完二胎的基因檢查報告，和丈夫開心回家後，當晚大兒子就託夢給自己的律師乾爸，稱「我要先去做準備，很快會再回來」，到了隔天晚上約10時，大兒子便在睡夢中安詳離世。

該名媽媽透過私訊向張家銘告知大兒子的亡訊，同時感性寫下，「謝謝您的基因報告，我相信他（大兒子）聽到了！他迫不及待地去準備了。」對此，張家銘回覆，「未知之中真的有一股震懾人心的力量，我覺得小朋友一定會感謝兩位無怨的付出，同時我也向兩位偉大有愛心的父母致敬。」

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