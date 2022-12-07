獨／蔣市府也愛媒體人！傳找媒體人羅旺哲當發言人　扛首都化妝師大任

▲新科台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥、崔至雲／台北報導

準台北市長蔣萬安上任日一步步接近，近來也陸續有相關的人事規畫傳出。據了解，攸關整體台北市政府整體對外形象包裝、第一線新聞回應，如同「化妝師」角色的發言人工作，蔣團隊在幾經尋覓後，決定延攬資深政治記者羅旺哲擔任，藉由他熟稔媒體運作與政壇互動的經歷，能協助蔣萬安穩定上手市政。對此，羅受訪時低調回應，一切尊重蔣萬安市長安排。

台北市政府貴為台灣的首善之都，除了單純的市政、地方新聞，市長的一言一行也都富含政治意味，因此發言人的工作也相當繁雜，不只要歷練豐富，更相當考驗臨場的判斷。

目前台北市政府發言人一職隸屬在秘書處媒體事務組裡，負責與市長相關之政策及重大市政建設訊息發布、新聞媒體聯繫、緊急新聞事件之處理及輿情蒐集等事宜。柯市府發言人系統歷來就有愛用媒體人的習慣，較能快速應對、滿足媒體需求，如今蔣市府也遵循此道，若確定找羅旺哲入團隊，也是要倚重其媒體專業與人脈。

羅旺哲目前任職於老牌電視媒體東森電視台，為政治組資深記者、主播，在政治圈經營多年，一路從地方跑到中央、立法院等，經歷相當豐富完整，對於政治界的互動、媒體運作都非常熟悉。針對相關的人事安排，羅旺哲受訪時低調表示，關於人事的部分，尊重蔣萬安市長安排。

針對相關人事安排，蔣萬安團隊發言人鄭世維表示，蔣萬安會持續徵詢優秀、符合市民期待的優秀人才，會希望等人選到位後一起說明。