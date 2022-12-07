見老人寒風中賣橘子！熱心妹心軟全買下　回家驚見「他住大別墅」

▲熱心女子買下老人全部橘子。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「女子買全部橘子後發現阿公住別墅」的新聞，5日引起陸網廣泛關注。近日，四川成都一名王姓女子和好友，看到一名阿公寒風中在路邊賣橘子，同情心發作的她便將阿公的橘子全部買下，最後卻發現阿公不僅家住別墅，家後面還有一大片果園。

據《極目新聞》報導，王女激動地說道，「當時我們覺得他也不容易嘛，想到把他的橘子買完了，他可以早點回家，然後他說他家裡還有橘子，我們就跟他去家裡看看。」

不過，還沒進到門口，女子就發現老人的家是一棟豪華別墅，而別墅後方就是老人的果園。阿公表示，果園內種植著多品種的橘子。

王女也笑稱，看到老人生活無虞，自己也感到開心，「我們只能說哇噻，來形容我們的心情，在他的房子後面，（果園裡）有好幾個品種的橘子，還是為他感到高興，我們還是希望大家都過得好嘛。」

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示，「很多老人寒風中賣東西並不是因為窮或者子女不孝順，就是上一輩的人真的很樸實勤勞，閑不住」、「現在知道阿公為啥住別墅了吧」、「幾個月前，我看到一個賣氣球的老頭穿的挺窮酸的，就買了兩個，付款的時候，人家從口袋裡拿出手機，我一看：卧槽！iPhone 13！」、「不怕阿公苦，就怕阿公有別墅」、「阿公過得好就好了，好心還是不錯的」。