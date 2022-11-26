偕輪椅母投票體驗極糟糕！　他轟：中選會沒為身障規劃SOP

▲花蓮中正國小的投票所。（圖／翻攝自王尚智臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選今（26）日登場，不少民眾都會攜家帶眷前往投票，為了讓選民順利行使公民權利，投票所內外的環境動線也格外重要。資深媒體人王尚智26日就在臉書發文痛批，中選會沒有為老人、身障族群規劃完善SOP，「這次在花蓮中正國小的投票環境與體驗，極糟糕！」

王尚智表示，今天上午9點帶著坐輪椅、情緒澎湃洶湧的母親去投票，但「花蓮中正國小的投票環境與體驗，極糟糕」，他指出，選務單位與正在環境施工的國小，壓根沒有思考諸如高齡者、殘疾者、長照族群的出入動線，輪椅幾乎是繞遍一整圈校園的走廊，才可抵達，甚至唯一的大門入口，門口的人行道修路施工，所有人都只能推上馬路，驚險萬分。

王尚智提到，事實上，投票所內竟然也沒有為「殘疾輪椅高度」的圈票闈區與桌面、寬度會卡住輪椅，他感嘆，在台灣如此高齡化社會，高達80萬長照家庭、40萬殘疾或罕見疾病家庭的人口比例，中央與地方選委會至今依然沒有「身障投票」規劃配套SOP的基本思路，他拿日本舉例，對比曾經幾次在日本時遇到選舉去看的的投票區所，友善老人與殘疾的考量細膩，「這真是一個無比落後、專業低劣的公務官僚台灣！」

王尚智最後表示，所幸有選務人員和警察的幫忙，媽媽還是心滿意足的投完票，不過他也批評，台灣一向是「上面規劃不足，下面收拾殘局！」