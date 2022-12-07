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阿嬤逼她跳槽到台積電：剛進去就月薪8萬！父母「1回答」反擊被讚爆

▲台積電,南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台積電是許多人的夢想企業。（圖／記者廖婕妤攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「護國神山」台積電是許多科技人才夢寐以求的企業之一，但一定要進去才有前途嗎？一名女網友表示，最近將被公司升為副工程師，薪水也會調漲，為此非常開心。不過她和家人分享喜悅時，阿嬤卻潑冷水說，表妹剛去台積電賺得更多，勸她也跳槽過去，讓她心情瞬間跌到谷底，所幸爸媽替她說話反擊。

原PO在「Dcard」發文表示，她在一間約3千人的上市公司擔任研發工程助理，雖然工作5年來都是做助理相關工作，但也有默默關注工程領域，近來幸運被經理提拔，明年1月後將升職為副工程師。由於她先前毫無工程經驗，薪水沒辦法和剛入職的副工程師相同，但從4萬升到5萬，再加上分紅，年薪可達百萬，已經讓她非常開心。

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原PO將喜悅分享給家人，爸媽也很替她高興，但阿嬤卻潑冷水說，表舅在台積電一個月10幾萬，表姑女兒去年碩士畢業，在表舅的推薦下，剛進台積電月薪就有8萬元，「妳有沒有考慮到台積電？我可以請你表姑幫忙」。所幸爸爸馬上替她說話，「不用！女生有穩定工作、不愁吃穿就好」。

結果阿嬤仍不甘示弱，回應「到台積電一個月比現在多3、4萬還不好？她表妹才剛進去不到半年，比她在現在待（的公司）5年薪水還多了」，但同樣也被媽媽擋下來，「我的女兒不需要跟任何人比好嗎？」只是原PO聽到阿嬤的言論還是覺得很難過，表示雖然5萬薪水不高，不過她至少有突破，且不是碩士畢業、也非本科生，一步步走上來都沒有投靠任何人，現在的公司也是上市公司，「難道工程師都要進台積電才是頂尖嗎？」

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲阿嬤的話讓原PO很難過。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

不少網友看到後紛紛表示，「可能阿嬤只知道台積電，畢竟護國神山最有名」、「不用理阿嬤那張嘴，妳專心做好妳的工作，畢竟如果硬是推薦進去，搞不好不受重視」、「去台積電也不是最頂尖的啊」、「親戚只看得到錢，根本感覺不到在裡面工作的辛苦，講難聽就是只出一張嘴而已」、「因為很多人盲目崇拜，以為進大公司就前途金光閃閃，其實不見得」。

也有人大讚原PO的父母，說「你的父母很好欸，沒有被阿嬤影響」、「你爸媽還站你這邊很好了，我家肯定三打一」、「沒什麼好比的，每個人要的生活不一樣，不是薪水高就好，做得開心最重要，重點是你爸媽都挺你」、「羨慕你有個護著你的父母」、「好羨慕你有這種媽媽，多數爸媽只會幫外人說話，質疑自己小孩的判斷」、「有三觀正確的父母比較重要」。

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