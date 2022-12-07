上次殭屍這次十八禁！　台南「情慾世界展」見證性產業歷史

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受歡迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

記者林悅／台南報導

國立故宮博物院、台灣博物館、台灣歷史博物館，三館合作典藏特色展原民、漢人、官府的交織「物」語，以原住民族、漢人常民與宮廷官府三種角色間的互動，帶領觀眾瞭解台灣歷史，其中大受歡迎的「情慾世界」主題單元，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。

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國立故宮博物院、國立台灣博物館與國立台灣歷史博物館三館共同策劃舉辦「原民、漢人與官府的交織『物』語：故宮、台博、台史博三館聯展」在台灣歷史博物館展出，包含台灣歷史上的三個主角：原住民（台博館）、漢人常民（台史博），與中國宮廷/官府（故宮）的歷史與物質文化。

從餐具、酒器到菸具，從日常生活的「吃喝解癮」器物，看見原住民族、漢人常民與宮廷官府如何經營自己的生活。民眾會發現，儘管三類人群呈現出極大的風格差異，卻都透露出個別人群所渴望突顯的社會文化身分。在生活儀式感打造的過程中，人們對於這些物質的揀選使用，背後的動力究竟是把生活過成「自己想要的樣子」，還是「社會期待的樣子」？

台史博館指出，此次展覽嘗試以藝術手法，集體創造三館藏品的數位藝術，由美國程式藝術家透過演算技術將各館提供的2300張藏品圖像打造成多媒體藝術作品，展場中可見各種風格館藏品產生特殊的交疊流變，三館文物的視覺特徵在程式的演算下，形體與圖樣經轉化而交織，形成一番新的景觀。

特展計有三大主題單元：第一：1、餐桌的記憶：原、民、官餐具大車拚！故宮排出名震天下的「滿漢全席」，台史博召喚百年前高檔台菜代表「江山樓」，台博則擺出岸裡社潘家、排灣貴族食具與雅美族（達悟族）食盤聯軍。看倌覺得是哪家讓你食指大動呢？2、把酒言歡：酒有許多的功能與用途，宴請、祭祀、慶功、結盟、壽慶、婚宴等等，甚至還用酒作藥劑治病。所以人類喝酒「儀式感」很重要。喝酒可以這麼講究的話，盛酒的容器自然重要且造型及功能多樣。此單元展示原、民、官三種角度的酒器，透過各式各樣酒器的並呈，展示不同的物質文化與喝酒觀念。3、煙具大驚奇：吸煙有礙健康，但吸煙也會讓人上癮，除了尼古丁的化學效果外，煙具的造型美感有時也讓人愛不釋手。故宮巧奪天工的鼻煙壺；台博創意造型之原住民族煙斗；台史博大器身分象徵的漢人煙管。精美的煙具令人不吸煙也上癮。

二、 身體的慾望：以「身體」作為關鍵字，這一區的主題就來看看不同人群如何展露「時尚」和「情慾」。時尚、美體、妝容、與寶石飾品！展出3間博物館秘藏的原住民族、漢人民間、與故宮皇家女子時髦風尚專櫃。這裡有清皇家時尚的紅、藍、綠寶石；原住民族繁複耀目的複串琉璃珠項鍊；漢家翠玉金蝴蝶步搖。

台史博館指出，在「情慾世界」裡，情慾在多數人類社會中看似是隱晦十足，卻常又情慾爆棚。這次大家不用鎖門偷偷的看，可以光明正大的從3個博物館各自挑選的物件中，觀看一個隱晦又露骨的情慾世界與文化。故宮收藏的嫁妝箱箱底之「秘戲畫」，帶人進入清朝宮廷後宮世界裡的「慾望想像空間」。台史博則呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史。台博則以數件罕見的原住民族雕刻，闡述原民特有的情趣風。

「情慾世界」主題單元中，由台史博推出的20世紀壯陽藥品海報以及日本時代創立的「真花園」性產業等藏品，挑戰一下臉書尺度的極限，特展中另有故宮收藏的嫁妝箱箱底之「秘戲畫」，帶人進入清朝宮廷後宮世界裡的慾望想像空間。台博則以數件罕見的原住民雕刻，闡述原民特有的情趣風。

其中更介紹日本時代台南失名妓院「真花園」，真花園是日本時代位於台南一間知名的「貸座敷」（妓院）。1922年日本人集中管理府城的「貸座敷」，設置「新町遊廓」（今台南中西區康樂、大智、大仁等街一帶）特區，成為風月場所集中區。極盛時期，新町有20多家貸座敷，台灣人經營的真花園是其中之一。真花園四合院的舊建物在2009年遭拆除。現場展場的真花園相關文物件，見證當年的新町風華與風月文化。

三、關係的距離感：此區的主題都在處理同一命題：「關係」。人群之間的關係，有多種層次，「溝通」、「想像」與「控制」是其中三種面貌。看不懂的文字，談的是「關係溝通」的特殊符碼，圈外人霧裡看花看不懂，圈內卻得以獨特脈絡展開對話；他者的臉孔，談的是我群與他者互看之間，某種「距離下的想像之物」。最後，禮物，則了當談論禮物如何作為政治，甚至是權力關係的操作與拿捏。

三館共同策劃舉辦「原民、漢人與官府的交織『物』語：故宮、台博、台史博三館聯展」現正於台史博館展示教育大樓4樓第1特展室展出，展期至2023年4月5日，十分值得民眾前往觀賞。