　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上次殭屍這次十八禁！　台南「情慾世界展」見證性產業歷史

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受歡迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

記者林悅／台南報導

國立故宮博物院、台灣博物館、台灣歷史博物館，三館合作典藏特色展原民、漢人、官府的交織「物」語，以原住民族、漢人常民與宮廷官府三種角色間的互動，帶領觀眾瞭解台灣歷史，其中大受歡迎的「情慾世界」主題單元，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國立故宮博物院、國立台灣博物館與國立台灣歷史博物館三館共同策劃舉辦「原民、漢人與官府的交織『物』語：故宮、台博、台史博三館聯展」在台灣歷史博物館展出，包含台灣歷史上的三個主角：原住民（台博館）、漢人常民（台史博），與中國宮廷/官府（故宮）的歷史與物質文化。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

從餐具、酒器到菸具，從日常生活的「吃喝解癮」器物，看見原住民族、漢人常民與宮廷官府如何經營自己的生活。民眾會發現，儘管三類人群呈現出極大的風格差異，卻都透露出個別人群所渴望突顯的社會文化身分。在生活儀式感打造的過程中，人們對於這些物質的揀選使用，背後的動力究竟是把生活過成「自己想要的樣子」，還是「社會期待的樣子」？

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

台史博館指出，此次展覽嘗試以藝術手法，集體創造三館藏品的數位藝術，由美國程式藝術家透過演算技術將各館提供的2300張藏品圖像打造成多媒體藝術作品，展場中可見各種風格館藏品產生特殊的交疊流變，三館文物的視覺特徵在程式的演算下，形體與圖樣經轉化而交織，形成一番新的景觀。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

特展計有三大主題單元：第一：1、餐桌的記憶：原、民、官餐具大車拚！故宮排出名震天下的「滿漢全席」，台史博召喚百年前高檔台菜代表「江山樓」，台博則擺出岸裡社潘家、排灣貴族食具與雅美族（達悟族）食盤聯軍。看倌覺得是哪家讓你食指大動呢？2、把酒言歡：酒有許多的功能與用途，宴請、祭祀、慶功、結盟、壽慶、婚宴等等，甚至還用酒作藥劑治病。所以人類喝酒「儀式感」很重要。喝酒可以這麼講究的話，盛酒的容器自然重要且造型及功能多樣。此單元展示原、民、官三種角度的酒器，透過各式各樣酒器的並呈，展示不同的物質文化與喝酒觀念。3、煙具大驚奇：吸煙有礙健康，但吸煙也會讓人上癮，除了尼古丁的化學效果外，煙具的造型美感有時也讓人愛不釋手。故宮巧奪天工的鼻煙壺；台博創意造型之原住民族煙斗；台史博大器身分象徵的漢人煙管。精美的煙具令人不吸煙也上癮。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

二、 身體的慾望：以「身體」作為關鍵字，這一區的主題就來看看不同人群如何展露「時尚」和「情慾」。時尚、美體、妝容、與寶石飾品！展出3間博物館秘藏的原住民族、漢人民間、與故宮皇家女子時髦風尚專櫃。這裡有清皇家時尚的紅、藍、綠寶石；原住民族繁複耀目的複串琉璃珠項鍊；漢家翠玉金蝴蝶步搖。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

台史博館指出，在「情慾世界」裡，情慾在多數人類社會中看似是隱晦十足，卻常又情慾爆棚。這次大家不用鎖門偷偷的看，可以光明正大的從3個博物館各自挑選的物件中，觀看一個隱晦又露骨的情慾世界與文化。故宮收藏的嫁妝箱箱底之「秘戲畫」，帶人進入清朝宮廷後宮世界裡的「慾望想像空間」。台史博則呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史。台博則以數件罕見的原住民族雕刻，闡述原民特有的情趣風。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

「情慾世界」主題單元中，由台史博推出的20世紀壯陽藥品海報以及日本時代創立的「真花園」性產業等藏品，挑戰一下臉書尺度的極限，特展中另有故宮收藏的嫁妝箱箱底之「秘戲畫」，帶人進入清朝宮廷後宮世界裡的慾望想像空間。台博則以數件罕見的原住民雕刻，闡述原民特有的情趣風。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

其中更介紹日本時代台南失名妓院「真花園」，真花園是日本時代位於台南一間知名的「貸座敷」（妓院）。1922年日本人集中管理府城的「貸座敷」，設置「新町遊廓」（今台南中西區康樂、大智、大仁等街一帶）特區，成為風月場所集中區。極盛時期，新町有20多家貸座敷，台灣人經營的真花園是其中之一。真花園四合院的舊建物在2009年遭拆除。現場展場的真花園相關文物件，見證當年的新町風華與風月文化。

▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）▲台灣歷史博物館舉辦三館合作典藏特色展，其中大受觀迎的「情慾世界」展示主題，提供呈現漢人社會中的「性產業」文物，看見青樓歷史，與原民特有的情趣風，相當罕見。（圖／台史博館提供，下同）

三、關係的距離感：此區的主題都在處理同一命題：「關係」。人群之間的關係，有多種層次，「溝通」、「想像」與「控制」是其中三種面貌。看不懂的文字，談的是「關係溝通」的特殊符碼，圈外人霧裡看花看不懂，圈內卻得以獨特脈絡展開對話；他者的臉孔，談的是我群與他者互看之間，某種「距離下的想像之物」。最後，禮物，則了當談論禮物如何作為政治，甚至是權力關係的操作與拿捏。

三館共同策劃舉辦「原民、漢人與官府的交織『物』語：故宮、台博、台史博三館聯展」現正於台史博館展示教育大樓4樓第1特展室展出，展期至2023年4月5日，十分值得民眾前往觀賞。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
今天限定！　麥當勞「買1送1」開刮了
LIVE／孫生情斷Wendy原因超瞎！田慎節爆乳謝票真相　高
快訊／柯文哲火大了　怒譙：告他！拿他祭旗
今天11：47後「大雪」！　4生肖防病從口入
存股族哭了！　金融股配息恐縮水3成
世足這組照片帥到懷孕！　「11鮮肉球員」國籍曝
孫生認分手「爆就是無法跟女友做愛」！　離譜原因曝
熊好券加碼！　幸運兒嗨翻「再領6張」
快訊／改期宣判！　趙介佑二審判決突喊卡
快訊／賴清德確診！　才跟蔡英文開敗選檢討會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命

最經典世足主題曲？球迷點名「1首」無法超越：其他歌只能從第二排

審計部點名災損補助浮濫　農糧署長：電腦資料與第一線勘災落差

電動自行車掛牌「找不到出廠證明」解方曝！明年底前申辦省450元

烏俄戰前線扛砲火！台灣志願軍「2腳趾沒了」　清醒後反應超狂

大學公布學倫案「疑政治力介入」　教長：建立公開透明方式

高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

醉男上交流道肉身擋卡車！　網友急召喚棒球隊

日本PK賽遭血洗！　日網友翻世足紀錄「發現驚人巧合」

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

全台首例！孕婦嚴重細菌感染心衰竭　北榮「阿卡貝拉葉克膜」搶命

最經典世足主題曲？球迷點名「1首」無法超越：其他歌只能從第二排

審計部點名災損補助浮濫　農糧署長：電腦資料與第一線勘災落差

電動自行車掛牌「找不到出廠證明」解方曝！明年底前申辦省450元

烏俄戰前線扛砲火！台灣志願軍「2腳趾沒了」　清醒後反應超狂

大學公布學倫案「疑政治力介入」　教長：建立公開透明方式

高鐵票買一送一、機捷單程免費搭！吸外國客「4大方案」出爐

醉男上交流道肉身擋卡車！　網友急召喚棒球隊

日本PK賽遭血洗！　日網友翻世足紀錄「發現驚人巧合」

小琉球巧遇「超多肉盆栽」饋頭表情好桑　她笑：特有植物嗎

台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫現場血跡斑斑...影片曝光

拜登任內7度對台軍售　總統府：有助維持戰機裝備妥善、提升防衛戰力

心碎！落單母象「難產」倒地淪獵物　鬣狗「掏肛」啃食小象畫面曝

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

桃園八德社區大樓3男吸海洛因　他謊報身分還簽名下場最慘

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

Gino雙眼發黃…就醫才知「罹1奪命病症前兆」！　醫警告：恐隨時離開

籲陳明通認錯　游智彬下通牒！揚言公布+檢舉「1魚9吃」名單

試・開箱／薑餅屋、北極光都變成香氛蠟燭！用嗅覺遨遊雪國太療癒

生活熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

國7全長23公里　2028年分段完工通車

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

婚紗照變全家福！婚攝看不下去轟走人

「超強運4生肖」12月中後旺到爆

小一女兒國文考43分 　醫師爸收到考卷：驚呆了

「5星座男」時間越久愛越深　不輕易放棄對方

國小兒「寒假計畫」藏亮點　千人笑瘋狂推

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

外送員騎車進專櫃送餐　同業爆「櫃姐刁難」

更多熱門

相關新聞

香蕉絲編織工藝保存者朱阿菊公祭　徐榛蔚頒贈表揚狀

香蕉絲編織工藝保存者朱阿菊公祭　徐榛蔚頒贈表揚狀

花蓮縣文化資產噶瑪蘭香蕉絲編織工藝之保存者朱阿菊（Api）女士於11月19日辭世，享耆壽102歲，28日於自宅舉辦公祭告別儀式，縣長徐榛蔚當天親自出席致意，除了頒贈表揚狀感念畢生投入文化傳承與發揚，也致贈文化基金會慰問金2萬予家屬，場面溫馨感人。

13歲被逼嫁人　少女逃家「進城賣淫60年」

13歲被逼嫁人　少女逃家「進城賣淫60年」

又有文物被損！人權館模型慘樣曝

又有文物被損！人權館模型慘樣曝

故宮國寶被剪破！研究員稱不算毀損文物　吳密察批：外行說法

故宮國寶被剪破！研究員稱不算毀損文物　吳密察批：外行說法

故宮損毀文物事件「案發影片首曝光」！瓷器直接往下摔

故宮損毀文物事件「案發影片首曝光」！瓷器直接往下摔

關鍵字：

原民漢人官府情慾世界性產業文物

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

Wendy承認分手孫生「我累了」：去找瞎妹們約吧

國7全長23公里　2028年分段完工通車

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面