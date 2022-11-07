故宮損毀文物「案發影片首曝光」　盒子一打開...瓷器直接往下摔

▲故宮公布《清乾隆青花花卉盤》摔破時畫面。（圖／記者林育綾翻攝）

記者楊晏琳、林育綾／台北報導

故宮毀損文物一案引發軒然大波，院方今（7日）公布文物毀損當下的影片及影像。在「清乾隆青花花卉盤」毀損的影片中，可看到工作人員翻動藍錦盒時，瓷器不慎掉出，雖然立刻接住其中一個，但另個瓷器仍掉落地上。瓷器掉落當下，現場觀看的媒體也緊張到一陣驚呼。

從「清乾隆青花花卉盤」毀損影片畫面可看到，工作人員在整理期間將藍錦盒上下顛倒，打開後不慎讓文物從1公尺高的檯面上摔下，雖然立刻接住其中一個文物，但花卉盤仍掉落。事發當時，其他工作人員也紛紛愣住、停下手邊工作前往查看。

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院方解釋，當時工作人員誤以為盒子裡面是空的，才將其倒蓋。針對此人為毀損部分，已進行2人員懲處。

立法院教委會今因故宮損毀文物事件前往故宮考察，院方則在上午於多媒體播放室放映三件文物毀損當下的影片與影像，下午則進行庫房考察。

此次受損的三件文物為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」，「清乾隆青花花卉盤」。根據故宮初步調查，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」都是自然破損，而「清乾隆青花花卉盤」故宮則承認是人為損壞，因此管理方式可能不妥，教委會此行也將針對故宮庫房管理改善情形視察。

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