恐嚇王鴻薇音檔曝光！男威脅「真的會開槍」　被問是誰秒掛電話

記者皮心瑀／台北報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，國民黨參選人王鴻薇近期猛攻民進黨對手吳怡農背後的黑道勢力，卻遭到不明人士電話恐嚇，如今音檔內容曝光，男子稱「真的會開槍喔，我不騙你啦…我不騙你啦！」接聽電話的王鴻薇助理反問是誰，對方則秒掛電話。

王鴻薇指出，昨天辦公室助理於下午3點05分接到電話，恐嚇者說「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔…」等語，但助理進一步詢問他是哪裡，就馬上掛斷電話，第一時間已通知警方，當天晚上她則隨即前往三張犁派出所報案。

▲王鴻薇。（資料照／記者林敬旻攝）

王鴻薇日前批評民進黨徵召吳怡農是黑道治國、黑道治黨的延伸，更點名民進黨中常委黃承國，而黃承國則喊話黨中央成立調查小組，他將全力配合調查。對此，吳怡農肯定黃承國主動要求啟動調查，也希望國民黨用同樣標準面對自己。

至於前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光與其涉販毒、詐欺等罪的兒子趙介佑，吳怡農先稱是自己請離開跟開除的，隨後被打臉黨部主委沒有開除黨員的權力，他才解釋，「這件事很單純，主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬。我在黨內討論時表示家屬應離開市黨部，之後前評召提出辭呈」。