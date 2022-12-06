綠委大推賴清德是好舵手　舉「3關鍵」讚：黨主席最佳人選

▲賴清德為民進黨內呼聲極高的黨主席人選之一。（圖／總統府提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨九合一選舉面臨史無前例的潰敗，總統蔡英文立即辭去黨主席，預計明年1月中旬完成補選，針對接任黨主席的人選，副總統賴清德為呼聲極高的人選之一。民進黨立委邱志偉6日就在臉書發文力挺賴清德出任民進黨主席，認為賴清德將會是一位「好舵手」。

邱志偉表示，民進黨未來的走向令人非常焦急，民進黨仍然還是台灣的執政黨，帶領台灣的這艘船，此刻雖遇到暴風雨，但他相信只要有一位沉穩、經驗豐富的船長掌舵，必能穩住黨內軍心士氣，帶領全體黨員走出最惡劣的環境，迎接雨後最溫暖的太陽，而這位帶領民進黨的掌舵手，「我認為賴清德副總統當仁不讓，絕對是此時此刻最佳的人選。」

邱志偉指出，賴清德歷練完整，擔任過國大代表、立法委員、台南市長，再到行政院長及副總統。這幾年多次代表蔡總統赴外訪問，累積足夠的對外經驗，在內政上，從地方民代，到地方首長及中央閣揆，他認為賴副總統已經有充分的歷練，可以擔當黨主席，「論黨內聲望、年紀、經驗，各方面來說，都是肩負黨主席重任的不二人選。」

邱志偉認為，民進黨前途正充滿挑戰，已不是爭權奪利的時候。他回想賴清德曾在2018年後韓流浪潮最強之際，帶領郭國文打贏台南市立委補選；在黨需要的時候，他也總見到賴副總統總是以大局為重，以台灣前途為念，不惜為理念奮戰，並且在民進黨這幾年執政關鍵時刻，進退有據、有守有為；當民進黨遇到最艱困挑戰，特別是要能延續民進黨執政的千斤重擔，「唯有賴副總統才能做到。」

此外，邱志偉提到，外界擔心賴清德任黨主席，可能會有總統跛腳問題，「我認為這議題其實並不存在。」這幾年擔任副手期間，蔡英文總統和賴清德副總統互動良好，也總能完美達成總統賦予的任務。他舉例，過去民進黨在陳水扁總統時期，或蔡總統於2019年未兼黨主席時，非總統的黨主席，也從未讓國政因此出現隔閡，他相信賴清德若任黨主席，必能以大智慧，與肩負國政重任的蔡總統有良好合作，有守有為，「國政以蔡總統為重，黨務才以賴清德為主」，這樣分工不會讓黨政分離，反而因為副總統職務之故，更能及時的向總統反應民意，國政更上軌道，民進黨才能浴火重生。

「眼前是場硬仗，這不是權力的競逐，而是責任的承擔。」邱志偉表示，他相信賴清德必能為了台灣前途，為了讓全黨穩步向前，擔任好黨主席角色。從黨外到現在執政，民進黨一路走來，從不是順風順水，總是在逆風前行，他認為賴清德擔任主席，定能讓民進黨再次挺過這場風雨。