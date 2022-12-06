耶誕城演唱會還有4天！他路過舞台見「帳篷卡位」愣住：有巨星嗎

▲耶誕城演唱會還有4天，現場已經有人搭帳棚卡位。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

新北耶誕城10日、11日將舉辦「巨星耶誕演唱會」，藝人韋禮安、E.SO、蔡健雅及男團動力火車受邀參加，陣容讓粉絲為之瘋狂。對此，有新北人路過耶誕城發現，竟然已有人帶著帳篷到場卡位，於是拍下離奇的照片，上傳到臉書社團，引起不少討論。

這名網友在「爆廢公社」分享，他路過新北耶誕城時，發現現場正在搭建演唱會舞台，除了施工的器具、舞台半成品以外，前方還有許多地墊、帳篷，讓他直呼「有沒有這麼誇張啊」。

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依據照片畫面，舞台管制區前方有許多帳篷、地墊，雖然擺放十分雜亂，但相當新穎，看起來似乎真的有人「定居」在這裡，網友也不禁好奇，演唱會明明10日才開始，不曉得究竟只是垃圾，還是有人入住。

▲新北耶誕城「巨星耶誕演唱會」10日、11日登場。（圖／新北市觀旅局）



離奇的照片曝光，不少人被離譜的畫面震驚，不禁留言詢問，「是不是放椅子佔位會被罵，改放帳篷了」、「是無家可歸嗎？這麼拚」、「有巨星登場嗎」、「誰的演唱會啊？」

據了解，「巨星耶誕演唱會」是新北耶誕城的重頭戲，10日將有韋禮安、動力火車等歌手到場獻唱、11日則是饒舌歌手E.SO、金曲天后蔡健雅等人接力上台。

新北市府觀傳局預估，當天人潮眾多，因此會採取分階段分流管控的方式，主要通道採取「一進一出」的動線分流，廣場人潮近8成滿時，所有主要入口會採取只出不進的管控措施，讓參加活動的人潮分流到其他出入口。

觀傳局也說，每個出入口、主要通道都有安排人力部署，按照現場的情況機動式調整管制措施。

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