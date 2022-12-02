胖球開箱新北歡樂耶誕城！攻略必玩必看亮點　演唱會雙壓軸重磅卡司曝光

▲小網紅胖球和妹妹斯拉全家人開箱攻略新北歡樂耶誕城，帶大家遊逛今年有哪些必玩必看！（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，以下同）

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年底最大規模活動盛事、大人小孩都期待的新北歡樂耶誕城，於11/11到明年1/2，歡迎大家前來全台最強冬季盛典！今年找來迪士尼超強陣容加入，米奇、雪寶都來了，許多人搶先衝一波，美照狂洗各大社群媒體。除了每年必看的3D雷射光雕投影秀，新板、府中2大燈區也有璀璨燈飾裝置與光廊可以盡情拍照，還有小朋友最愛的遊樂設施免費無限暢玩，一系列精彩活動眾多，小網紅胖球和妹妹斯拉特別開箱攻略，帶大家如何玩翻一整晚！

今年新北歡樂耶誕城大打Disney+主題，集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR等超人氣角色與場景，未演先轟動，正式點燈開城後，果然吸引許多人搶先欣賞耶誕城必看主燈秀-市府大樓3D光雕投影「Dinsney+ 嘉年華篇」，在《冰雪奇緣》艾莎施展冰雪魔法開場下，還有來自《可可夜總會》、《天外奇蹟》、《巴斯光年》、《汪達與幻視》以及《美女與野獸》、《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》等經典重現，讓大家迫不及待想進入迪士尼的奇幻世界!耶誕城還推出各種主題裝置，除了雪寶主題耶誕樹，還有米奇、米妮、玩具總動員、格魯特等角色裝置，府中更推出國家地理極地世界，讓大小朋友走在各個燈區都有意外驚喜，手機一拿起来拍不停，內心有著滿滿感動。

▲來到新北歡樂耶誕城，一定要與可愛的雪寶耶誕樹合影。

來到新北歡樂耶誕城，不只手機、相機容量要夠，親子一同前往，最好事先儲備好體力，才能玩好玩滿，因為今年一樣有充滿童趣的遊樂設施，要讓小朋友們瘋玩，而且通通免費，只要排隊就可以一玩再玩，網紅小歌手胖球與斯拉全家人就分享攻略玩法，姐妹倆甚至Cosplay穿上安娜、唐老鴨裝扮，融入情景玩起來更有fu。

第一站推薦趁人少的時候先玩華麗的「冰宮旋轉木馬」，小朋友的歡樂笑容讓爸爸媽媽看了就好幸福，因為不會很刺激，小小孩也可以玩；接著是今年首次出現的「冰屋戲雪池」，走進南國冰屋感受零下溫度，不用出國就秒飛到南極，還有被胖球形容手感很像沙子的仿真白雪，可以體驗玩雪樂趣，胖球就在雪屋蓋了「雪屋」，斯拉則是做了一個三眼雪怪，全家人開心玩起你做我猜，而胖球爸一次猜中不小心引起胖球媽吃醋直說「好阿，在那邊放閃！」

▲「冰宮旋轉木馬」好玩好拍，小小孩也可以玩。

▲今年首次出現的「冰屋戲雪池」，小朋友開心體驗玩雪樂趣。

同樣也很受歡迎的「驚奇小火車」，坐上去後，隨著嘟…嘟…汽鏘汽鏘出發，立即展開一場小旅程。膽子大一點的小朋友，不妨試試「冒險鋼鐵車」，在類似海盜船的來回擺盪中，享受一下刺激快感，不過建議還是要做好心理準備再搭乘，就有小妹妹因為太害怕而哭了起來，一旁的胖球趕緊貼心安撫她。雖然遊樂設施可以一直玩，但有的會限制使用人數、遊玩時間或需要家長陪同，且營運時間為11:00～22:00，提醒玩樂前留意一下注意事項才不會掃興。

▲大膽的小朋友可以嘗試挑戰坐上刺激的「冒險鋼鐵車」。

而眾所期待的主燈秀一登場，立刻吸引全場目光，胖球一家人也看得目不轉睛，欣賞光彩奪目的光雕視覺，以及雷射光束在高空營造的「北極光」效果，最後還飄下浪漫雪花，令人彷彿置身於雪國，美到讓胖球媽開心得轉圈圈，頻頻說「超級漂亮」，胖球則是唱起Let It Go，與斯拉專業伴舞一搭一唱，在雪寶主題耶誕樹前上演起《冰雪奇緣》。到明年1月2日以前，前往市民廣場都能看到精彩主燈秀，展演時間為每日17:30～22:00，22:30～24:00為無聲版，除了開城後第一支「Disney+ 嘉年華篇」，12/5開始也將帶來第二支主燈新秀「Imaginary 無限篇」，分別會在每半點、整點輪播，千萬不要錯過！

▲絢爛的迪士尼光雕投影秀，搭配燦爛的極光以及雪花紛飛，現場美翻眾人，胖球與斯拉一搭一唱上演起《冰雪奇緣》。

▲位於中山路及新府路口的「格魯特」大型裝置，是漫威迷不能錯過的一大亮點。

另外，周邊還有很多好玩的，中山路及新府路口可以看到「格魯特」大型裝置，還有「米奇燈區」、「米妮燈區」、「漫威燈區」、「冰晶大道」圍繞市府廣場的四條人行道，以及新板主燈區的「雪白之城（市民廣場）」、「銀白之森（站前廣場）」、「皮克斯經典重現（萬坪公園）」，府中主燈區的「國家地理極地（府中商圈）」，超過45座燈飾裝置與光廊，每一處都是網美景點、網友必打卡熱點，全都不用排隊，隨時都能感受銀白色的耶誕風情。

例如環狀線燈區的雪花迷宮，光廊燈光不同變換，絢爛閃耀猶如雪花落下，穿梭其中，相當療癒人心，不論是來玩或拍照都很值得。整個新北歡樂耶誕城化身為熱鬧的雪白之城，胖球一家人玩得大呼過癮，大推真的很適合家庭親子遊玩共享歡樂時光、情侶手牽手散步約會，絕對會流連忘返、去了還想再去，最後也不忘推薦要到好逛又好買的耶誕市集踩點。

▲雪花迷宮、冰晶大道，每一處燈飾裝置與光廊都是網美必拍景點。

▲耶誕市集好逛又好買，到新北歡樂耶誕城踩點絕不能錯過。

▲新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」提前公布超強卡司陣容。（圖／翻攝「2022新北歡樂耶誕城」活動官網）

每年一定要朝聖的新北歡樂耶誕城，「巨星耶誕演唱會」也是備受矚目的重磅活動，今年將於12月10日、11日連續兩天晚上6點至10點HIGH翻市民廣場，演唱會兩日共20組人氣歌手、樂團輪番上陣，豪華卡司陣容也提前曝光，不只有韋禮安、動力火車、瘦子E.SO、蔡健雅雙壓軸組合，還有小春Kenzy、大淵MUTA、八三夭、小樂 吳思賢、五堅情WOLF(S)、告五人、李東軒、陳勢安、陳威全、熊仔、閻奕格、戴愛玲等眾多實力派都將登台唱跳演出，演唱會絕無冷場。此外，主持陣容也很有看頭，10日由三金主持人黃子佼與威廉、謝雨芝、風田共同主持，11日由林莎、大文、李易搭檔主持，一起引爆超強熱力。

趕快把家人、好友、另一半揪起來，這個冬天一起到新北歡樂耶誕城同歡，共度難忘的夢幻耶誕慶典，而且不用自己辛苦開車、騎車，只要利用大眾運輸工具即可抵達，說走就走，可搭乘高鐵、台鐵至板橋站，國道客運至板橋轉運站，雙北市區可搭捷運板南線或環狀線至板橋站，下車後步行5分鐘至新北市市民廣場，就能輕鬆愉快加入這場熱鬧派對。

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