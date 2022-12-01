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爸媽姊都離世...惠明盲生唱出「天使嗓音」療癒自己　將開演唱會

記者許權毅／台中報導

25歲的許舒閔患有先天「視多重障礙」，她自6歲就被送到台中市惠明盲校，起初不願意開口說話的舒閔，直到小四那年慢慢願意說話，師長才發現舒閔擁有一副「天使的嗓音」，就連父親都相當驚訝。但舒閔的雙親、姊姊後來相繼離世，傷痛的她只能用音樂治癒自己，在2019年考取到街頭藝人證照，3日將在清水服務區舉行圓夢演唱會。

▲▼惠明盲校,盲生,學生,許舒閔,盲人,清水服務區。（圖／記者許權毅攝）

▲▼惠明盲校盲生許舒閔擁有好歌喉，成功考取街頭藝人證照，3日將在清水服務區舉行演唱會。（圖／記者許權毅攝，下同）

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惠明盲人福利會執行長毛樹芬表示，舒閔今年25歲了，出生時早產造成視網膜剝離合併其他障礙，自6歲就被送到惠明，患有先天視多重障礙的她，視力跟認知能力都受限，但在不斷努力克服之下，小四小五那時願意「開腔」，語言、認知跟聲樂都慢慢提升，更發現舒閔聲音非常溫柔，很會唱歌。

▲▼惠明盲校,盲生,學生,許舒閔,盲人,清水服務區。（圖／記者許權毅攝）

▲▼惠明盲校,盲生,學生,許舒閔,盲人,清水服務區。（圖／記者許權毅攝）

當年舒閔爸爸聽見老師說「舒閔很會唱歌」，還難以相信地說：「怎麼可能，在家裡都不太說話！」爸爸前來學校聽見女兒的歌聲，看見全場為她的歌聲掉淚，才知道舒閔的歌聲這麼有影響力，感到榮耀。

不料，舒閔爸爸2013年因為肝硬化離世，媽媽2018年腎衰竭離世，姊姊難以承受打擊也離開了，獨留下舒閔一個人。惠明的老師們24小時陪伴她，並且用音樂來治癒舒閔受傷的心，也發現她唱得越來越好，也能慢慢享受獲得掌聲的成就感，2019年舒閔正式考取街頭藝人證照，並且一直希望能走向更大的舞台。

▲▼惠明盲校,盲生,學生,許舒閔,盲人,清水服務區。（圖／記者許權毅攝）

清水服務區得知這件故事後相當動容，決定替舒閔圓夢，將在12月3日上午10點30分在清水服務區內替她舉行「圓夢演唱會」，將帶來6首歌曲，包含《光年之外》、《天亮了》等歌曲。毛樹芬說，其中《天亮了》是舒閔最愛的歌曲，自己也常常向舒閔說，唱這首歌的時候，爸爸媽媽一定會在天上看著妳的。

毛樹芬說，沒想到清水服務區、新東陽真的把「圓夢演唱會」當真了，相當感動。舒閔則說，自己很喜歡唱歌，每次唱歌都很開心，很期待開演唱會，心情上不會緊張，也邀請大家來聽，希望有朝一日能夠上電視唱歌。

▲▼惠明盲校,盲生,學生,許舒閔,盲人,清水服務區。（圖／記者許權毅攝）

▲▼惠明盲校,盲生,學生,許舒閔,盲人,清水服務區。（圖／記者許權毅攝）

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