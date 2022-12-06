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社會 社會焦點 保障人權

飆車害死人囂張打記者！竹聯靜安會成員搞詐騙海削2億　50人被逮

記者張君豪／台北報導

向囂張黑幫宣戰！刑事局偵七大隊6日宣布破獲竹聯幫神秘組織靜安會幹部陳晉偉（24歲、妨害自由、恐嚇取財等多項前科）與該幫弘仁會組長許育偉（31歲、詐欺、洗錢、毒品等多項前科）共組投資詐騙集團；該集團透過罐頭簡訊、臉書社群廣告推廣「富盈投顧」、「富地金融」、「XSJ」、「Kacau Mall」等假投資網站，並教唆幫眾透過LINE廣設群組邀約民眾投資，其中一名家住台北市大安區的銀髮富婆誤信該投資網站，1年投資4千餘萬，導致積蓄被騙光，警方收網逮捕該詐騙集團50名犯嫌到案。

▲刑事局逮捕涉投資詐騙的竹聯幫靜安會弘仁會主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉投資詐騙的竹聯幫靜安會主嫌陳男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局偵七大隊接獲線報，發現該詐騙集團成員、隸屬靜安會的洪偉翔，曾在11月14日凌晨涉嫌酒駕競速，在行政院前、忠孝東路地下道撞翻另輛白色轎車，導致無辜駕駛當場傷重身亡，車禍發生後靜安會成員更撂人至現場助勢，甚至毆打記者，作勢襲警遭開槍制伏，氣焰相當囂張。

▲刑事局逮捕涉投資詐騙的竹聯幫靜安會弘仁會主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉投資詐騙的竹聯幫弘仁會許姓組長。

刑事局會同北市中正一、大安分局、新北市警三重、蘆洲分局、桃園市警中壢分局、台中警第一分局、台南警刑警大隊共組專案小組，報請台北、台中、台南地檢署會同全台警力，發動6波查緝行動，分別在北市西門町中華路一段某商旅前逮捕靜安會幹部陳男、並在台南市拘捕弘仁會許姓組長到案，檢警前後發動6波搜索行動，拘提該集團50名涉案成員到案，其中4人經查有竹聯幫幫派背景。

警方清查，發現靜安會陳姓幹部負責收簿蒐集人頭帳戶來源，並委託曾現身北車地下道重大車禍的洪姓小弟監控遭暴力威逼販售帳戶的民眾，等被害人誤信假投資網站匯款後，由弘仁會許姓組長指派小弟提領贓款，透過3層轉匯洗錢到人頭公司、個人帳戶內，趁檢警來不及溯源金流凍結第3層帳戶，再提領現金給陳男，陳男並透過場外交易購買虛擬貨幣泰達幣隱匿犯罪所得。

檢警搜索當場查扣贓款現金160萬餘元、犯案用手機、大批存摺及金融卡等證物；經初步清查被害人多達上百人，總計詐騙獲利超過新台幣2億餘元，警詢後依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等移送地檢署偵辦，其中陳姓主嫌、許嫌、李男、洪男等4人均有竹聯幫派背景，總計有8人遭法院裁定羈押禁見。警方呼籲遭遇上述投資詐騙的被害民眾，可逕洽刑事局出面指認。

刑事局也藉此案例呼籲民眾，合法買賣股票的交割帳戶都在自身的帳戶完成，把錢滙到他人帳戶進行投資股票都是詐騙。切勿輕信「投顧老師、助理」話術，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，民眾切莫拿自己荷包做試驗，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。

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