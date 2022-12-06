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八仙塵爆案正妹近7成遭火吻　高院改認定八仙有責須賠償563萬

▲▼八仙樂園派對粉塵爆炸事故。（圖／資料照）

▲八仙樂園派對粉塵爆炸事故。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

造成15死484輕重傷的八仙樂園粉塵爆炸事件，當時年僅19歲的正妹王姓女子當時全身受到69％之燒傷，其中50至59%為三度燒傷、手指腳指疤痕攣縮，痛不欲生。王女與父母向八仙樂園、主辦活動的玩色創意、瑞博等公司求償，一審雖判准732萬餘元，但認定八仙公司無責。案經上訴，高院二審6日改認定八仙公司有責，須連帶賠償563萬餘元。可上訴。

本案發生於2015年6月27日晚間8時許，由「玩色創意國際有限公司」與「瑞博國際整合行銷有限公司」所舉辦的「Color Play Asia—彩色派對」活動，地點選在八仙樂園抽乾的游泳池「快樂大堡礁」園區。但因以玉米澱粉及食用色素所製作之色粉引發粉塵爆炸燃燒，現場瞬間燒成火海。由於參加活動的多為青年人，在大火瞬間燃燒下，數百人均被燒傷。陸續送醫治療，至今15死484輕重傷。

案發後檢警單位進行調查，最後檢方僅追究活動負責人呂忠吉的刑責，呂男最後遭判刑5年定讞，已於2019年初發監執行；至於參加活動的傷者也指控八仙樂園董事長陳柏廷家族也有刑責，不過陳柏廷家族8人最後獲得檢方不起訴處分。眾人轉而針對民事賠償部分起訴。

由於八仙樂園公司為股票上市公司萬海航運、士林紙業的陳家投資設立，財力遠超呂忠吉、呂男設立的玩色創意、瑞博等公司。因之被害人求償目標均指向八仙公司，否則即便求償官司勝訴確定，但卻只能向呂男等公司取償，等同求償無門。本件並非高院首度改判，但對後續傷者的求償行動，頗有助益。

本案王女起訴求償778萬餘元，另外她的父母也分別求償100萬元，要求八仙公司與呂男及其2公司連帶賠償。一審雖判准732萬餘元，但卻認定八仙公司不需賠償。全案上訴高院二審後，做出不同認定。

高院認為，八仙公司「為宣傳彩色派對，推出午后優惠票、住房優惠並開放停車場、延長餐飲商店營業時間、提供接駁車，係結合彩色派對銷售組合商品，非單純出租場地。」故八仙公司應依照《消費者保護法》的規定賠償，經過計算後，改判決八仙公司必須與呂男及2公司連帶賠償563萬餘元。但高院仍認定陳柏廷家族成員，在本案中不須賠償。

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