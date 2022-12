澳洲警懸賞2100萬！　尋求「40年前」首起恐攻爆炸案證據

▲澳洲警懸賞2100萬尋求40年前恐攻證據。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

以色列駐雪梨領事館在1982年12月下午發生爆炸,一枚燃氣炸彈在大門口直接炸開,造成多人受傷;短短5小時後,又有一間俱樂部發生爆炸,澳洲警方判定,這是當地發生的首起恐怖攻擊事件,但至今未找到兇手。澳洲警方5日宣布,加碼懸賞獎金至100萬澳元(約新台幣2122萬元),希望能加速破案。

根據《澳聯社》報導,澳洲警方5日宣布,針對1982年發生的國內首起恐怖攻擊事件,提高懸賞獎金至100萬澳元;部長涂爾(Paul Toole)表示,希望這100萬元獎金能推動公眾提供線索的動力,「不論這些資訊看起來有多小,都能幫助警方堅定地尋找真相,幫助解開這40年的謎團。」

The #NSW Government is offering $1 million for information leading to the arrest and conviction of those responsible for the 1982 Israeli Consulate and Hakoah Club bombings. Three people have been identified who investigators believe can help them with their investigation. pic.twitter.com/g6BxgNw6h7