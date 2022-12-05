澳洲警懸賞2100萬！　尋求「40年前」首起恐攻爆炸案證據

▲澳洲警懸賞2100萬尋求40年前恐攻證據。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

以色列駐雪梨領事館在1982年12月下午發生爆炸，一枚燃氣炸彈在大門口直接炸開，造成多人受傷；短短5小時後，又有一間俱樂部發生爆炸，澳洲警方判定，這是當地發生的首起恐怖攻擊事件，但至今未找到兇手。澳洲警方5日宣布，加碼懸賞獎金至100萬澳元（約新台幣2122萬元），希望能加速破案。

根據《澳聯社》報導，澳洲警方5日宣布，針對1982年發生的國內首起恐怖攻擊事件，提高懸賞獎金至100萬澳元；部長涂爾（Paul Toole）表示，希望這100萬元獎金能推動公眾提供線索的動力，「不論這些資訊看起來有多小，都能幫助警方堅定地尋找真相，幫助解開這40年的謎團。」

The #NSW Government is offering $1 million for information leading to the arrest and conviction of those responsible for the 1982 Israeli Consulate and Hakoah Club bombings. Three people have been identified who investigators believe can help them with their investigation. pic.twitter.com/g6BxgNw6h7 — Christian Penny (@cpenny_6) December 4, 2022

以色列駐雪梨領事館在1982年12月23日下午2時許發生爆炸，當時有一枚燃氣炸彈在大門口直接炸開，造成多人受傷；短短5小時後，位在雪梨的邦代（Bondi）海灘附近Hakoah俱樂部地下室又發生汽車爆炸。

據調查，當時俱樂部的炸藥因裝置故障，所以沒有按照原訂計畫炸毀建築，現場的100多名客人也都未受傷。利德科姆裁判法庭（Lidcombe Coroners Court）協助律師凱爾（David Kell）表示，炸藥原本會造成毀滅性破壞，沒有任何死傷真的是「純屬運氣」。

A $1 million reward is on offer tonight, for information into the 1982 bombings of the Israeli Consulate in the CBD and the Hakoah club in Bondi.



Police believe some of the men involved might still be living in Sydney and Melbourne.@em_partridge #9News pic.twitter.com/bqBQ9aunHL — 9News Sydney (@9NewsSyd) December 5, 2022

凱爾指出，目前證據表明，這些都是透過國際組織策畫的襲擊；現階段的調查也顯示，這波恐攻是「巴勒斯坦民族主義」煽動的國際恐怖主義行為，目標已鎖定兩男一女，這3人手上握有重要資訊。

在1983年時有一名男子被指控犯案，但最後在法院開庭審理前就被撤銷控罪。新南威爾士州反恐小組在2011年重新調查此案，隔年宣布懸賞獎金為10萬澳元。新南威爾斯州警方反恐指揮官華爾頓（Mark Walton）表示，這起案件一直是本地猶太、以色列乃至澳洲社群心中的陰霾。

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