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澳洲警懸賞2100萬！　尋求「40年前」首起恐攻爆炸案證據

▲▼澳洲警懸賞2100萬　尋求40年前恐攻證據。（圖／翻攝自推特）

▲澳洲警懸賞2100萬尋求40年前恐攻證據。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

以色列駐雪梨領事館在1982年12月下午發生爆炸，一枚燃氣炸彈在大門口直接炸開，造成多人受傷；短短5小時後，又有一間俱樂部發生爆炸，澳洲警方判定，這是當地發生的首起恐怖攻擊事件，但至今未找到兇手。澳洲警方5日宣布，加碼懸賞獎金至100萬澳元（約新台幣2122萬元），希望能加速破案。

根據《澳聯社》報導，澳洲警方5日宣布，針對1982年發生的國內首起恐怖攻擊事件，提高懸賞獎金至100萬澳元；部長涂爾（Paul Toole）表示，希望這100萬元獎金能推動公眾提供線索的動力，「不論這些資訊看起來有多小，都能幫助警方堅定地尋找真相，幫助解開這40年的謎團。」

以色列駐雪梨領事館在1982年12月23日下午2時許發生爆炸，當時有一枚燃氣炸彈在大門口直接炸開，造成多人受傷；短短5小時後，位在雪梨的邦代（Bondi）海灘附近Hakoah俱樂部地下室又發生汽車爆炸。

據調查，當時俱樂部的炸藥因裝置故障，所以沒有按照原訂計畫炸毀建築，現場的100多名客人也都未受傷。利德科姆裁判法庭（Lidcombe Coroners Court）協助律師凱爾（David Kell）表示，炸藥原本會造成毀滅性破壞，沒有任何死傷真的是「純屬運氣」。

凱爾指出，目前證據表明，這些都是透過國際組織策畫的襲擊；現階段的調查也顯示，這波恐攻是「巴勒斯坦民族主義」煽動的國際恐怖主義行為，目標已鎖定兩男一女，這3人手上握有重要資訊。

在1983年時有一名男子被指控犯案，但最後在法院開庭審理前就被撤銷控罪。新南威爾士州反恐小組在2011年重新調查此案，隔年宣布懸賞獎金為10萬澳元。新南威爾斯州警方反恐指揮官華爾頓（Mark Walton）表示，這起案件一直是本地猶太、以色列乃至澳洲社群心中的陰霾。

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