擅停私人土地遭上鎖　騎士google密技破解！地主傻眼提告

▲騎士不滿機車在私人土地遭上鎖，把整排機車鎖頭解開後串在一起丟棄。（示意圖／台北市交通局停管處提供）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓機車騎士日前把車子停在1處私人停車場內，準備回去牽車離開時，發現遭人用密碼鎖頭上鍊，蔡男上網google研究後解鎖，還連帶把周邊被上鎖的8、9輛機車鎖鍊全部解開，串鎖在一起丟在地上，陳姓停車場主人看到氣炸，調閱監視器提告蔡男涉嫌毀損，蔡則反控陳涉嫌強制。台北地檢署調查後，認為雙方都未構成犯罪嫌疑，6日處分不起訴。

據了解，陳姓男子在台北市中山區長安西路租了1塊土地當作私人停車場使用，為了避免遭人擅自占用，在土地上立了招牌，警告外車勿停，否則上鎖，如要解鎖必須打電話給他，並且匯款1000元，不過附近仍不時有機車族會闖入暫停。

8月13日，蔡姓騎士就把機車停到這座停車場內，辦了事情回來後發現機車真的被用密碼鎖頭鍊住，他覺得解鎖費用1000元太貴，決定上網找方法解決，果然被他找到解除密碼鎖的密技，不但把自己的車子解鎖，還幫周遭的機車鎖練全解開後，揚長而去。

陳男當天傍晚巡視停車場時，看到8、9個密碼鎖都被拆下來，還串在一起棄置地上，氣得報警調閱監視器，查出蔡男身分，控告蔡男涉嫌毀棄損壞他的鎖頭，蔡男則反控陳男強迫收取1000元費用才解鎖，涉嫌強制罪。

檢察官調查後認為，地上的整串密碼鎖只要解開就能繼續使用，本體效用並未毀損，而蔡男立告示牌只是在主張自己使用私人停車場的權益，不希望外人擅自闖入，因此認為雙方行為都未構成犯罪，處分2人都不起訴。