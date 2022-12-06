4台人被拐到柬埔寨　被害人女兒報警求救！人蛇集團5落網1收押

▲頭份分局偵破誘騙被害人至柬埔寨打工的人蛇集團，警方逮捕5名嫌犯，主嫌裁定羈押。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗頭份陳姓男子及3名友人今年6月遭誘騙至柬埔寨，且有遭囚禁、恐嚇、毆打成傷之情形，在台家人請求警方協助，警方成立專案小組，8月協助被害人返國，專案小組經蒐集相關事證完備後，近日兵分多路執行搜索、拘提，將陳姓主嫌等5人逮捕到案，順利瓦解該犯罪集團。

頭份警分局表示，今年6月間受理陳姓民眾報案稱，其父親及友人謝姓、陳姓、宋姓等4人遭誘騙至柬埔寨，且有遭囚禁、恐嚇、毆打成傷之情形，請求警方協助，頭份分局與刑事警察局共同成立專案小組報請苗栗地檢署指揮偵辦。

經專案小組調查後確定陳姓、鄒姓、巫姓犯嫌等人，夥同境外柬埔寨歐姓共犯等人共組人蛇集團，以話術誘騙被害人出境，再統一交由共犯李姓、葉姓犯嫌分工至旅行社辦理護照及負責代訂機票等工作，造成多名被害人受騙出境至柬埔寨並遭受暴力、拘禁從事違反勞務等情事。

據了解，43歲的陳姓被害人有詐欺前科，連同3名分別為22及20歲的友人，計畫要前往泰國從事放款工作，6月5日出境，結果被誘騙至柬埔寨，入境後被分送4個地方，從事打電話、詐騙或煮飯之類的勞務，如有不從便遭毆打，陳姓被害人藉和在台女兒視訊時，告知受虐情事，女兒才報警求助。

警方表示，被害4人都有詐欺前科，經家人匯款90萬元營救，4人均已獲自由，2名陳姓被害人於8月25日返國入境，另謝姓、宋姓被害人因國內還有涉他案通緝中，目前還滯留柬埔寨。

本案經苗栗地檢署馮美珊檢察官指揮專案小組擴大溯源追查，專案小組經蒐集相關事證完備後，近日兵分多路執行搜索、拘提，將陳姓主嫌等5人逮捕到案，順利瓦解該犯罪集團。全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳姓主嫌經檢察官聲押獲准。

頭份分局呼籲，民眾應拒絕聽信來路不明、海外高薪、無需經驗及工作輕鬆等條件招募就業機會，以免遭不法集團利用、控制甚至出國從事詐騙等犯罪行為，還可能遭受拘禁、凌虐等侵害。