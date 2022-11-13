2個月偷20次！慣竊偷鋼筋失風跑2百米被壓制　還咬工地主任一口

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市一處建築工地昨(12)日早上有一名男子闖入偷竊鋼筋，要離開時被正要上班的工地主任發現，竊賊把鋼筋丟下逃離現場，主任邊追邊打電話報案，其他工人聽到聲響也協助追趕，竊嫌跑了約200公尺被壓制地上，過程中工地主任的左手臂還被嫌犯咬傷，警方隨後趕到現場將嫌犯帶回偵訊。

▲頭份一名慣竊趁上班前潛入一處建築工地偷鋼筋，離開時被正要上班的工地主任發現，當場被逮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

位於頭份中華路和東民路口的這處建築工地，12日上午7點左右，剛到工地的工地主任發現有男子用推車推著鋼筋從工地出來，攔下查問鋼筋來源，男子不回話就離開，工地主任追了200公尺，在一處路口追上竊嫌，其他工人聽到聲響也出來協助，竊嫌被壓制之後通報警方，過程中工地主任的左手還被竊嫌咬了一口。

男子被制伏後工地主任發現，和10月初來工地偷鐵被抓的竊嫌是同一個人，工地其他人員表示，調閱監視器發現，近2個月這人已經來偷20次以上，每次大約偷竊價值4、500元的鋼筋，似乎把工地當零用錢的提款機，而以前都是半夜或是凌晨來，這次大白天也敢來偷，工地直呼這小偷太囂張!

警方調查，嫌犯是50歲的徐姓男子，有多項竊盜前科，上個月到這處工地行竊被捕，昨天星期六趁著工人還沒上班又來行竊，這次偷了54根鋼筋，卻被工地主任撞個正著，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。



