桃園婦騎機車買菜　流浪60公里深夜頭份迷路...暖警助返家

▲ 桃園市73歲鄭姓老婦騎機車外出買菜，卻一路往南騎到60公里外的苗栗頭份市，路人通報警方協助聯繫家人接回。（圖／警方提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

桃園市73歲鄭姓老婦騎機車外出買菜，卻一路往南騎到60公里外的苗栗縣頭份市，深夜流落街頭，不知如何是好，只好在附近超商休息，所幸民眾發現報警，警方積極協助聯繫家人，漏夜把老婦接回。

頭份警分局尖山派出所於11月2日23時許接獲民眾報案，稱頭份市水源路超商前有一名迷途婦人，需要警方協助，警員王于嘉、游藜瑜立即前往處理，到場後發現迷失婦人神情緊張獨自一人站超商前，婦人向警方表示，她當天下午從桃園家中外出，騎車前往市場買菜，不知為何就騎到頭份且不知返家的路。

經查家住桃園市73歲鄭姓婦人於11月2日14時左右從桃園家中騎車欲前往附近市場買菜，卻迷失方向，騎至60公里外的頭份時，天色已昏暗，不知如何是好，只好在附近超商休息，被民眾發現有異報警。

警方發現婦人時由於正值深夜，為確保婦人安全，員警遂將婦人帶回派出所暫時安置，並協助聯繫到婦人兒子，老婦的兒子漏夜到派出所將母親接返回家，並非常感激員警協助。

頭份警分局呼籲民眾，家中如有易走失之老人，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，另可洽詢警政機關指紋建檔，以利走失時協助尋回，歡迎民眾多加利用。