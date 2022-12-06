狂洩性感美腰！韓瑜珈老師朝聖世足　卡達街頭「人體對折」超驚人

▲ 南韓知名瑜珈老師金成熙飛到卡達看球。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓國足「太極虎」踢進世界盃16強，全國士氣來到最高點，也有不少球迷親自飛往卡達助陣，知名瑜珈老師金成熙（김성희）就是其中之一。她還在卡達街頭發揮柔軟度，將身體對折一半，令網友驚艷不已，雖然南韓隊無緣晉級8強，仍湧入大量粉絲大讚她是「足球女神」。

金成熙過去就經常在Instagram分享在家中做瑜珈的照片，甜美的臉蛋和好身材經常成為話題，擁有近37萬粉絲，近來上傳許多到海外度假的清涼比基尼照，上月27日也在菲律賓宿霧發文預告，「宿霧掰掰，要去卡達了。」

她5日就曬出自己進場看球的辣照，只見她穿著紅色的削肩短版緊身背心搭配牛仔褲，露出肩線和小蠻腰，還在身上披上國旗，在卡達街頭的孫興慜大型廣告前擺出高難度的「人體對折」姿勢，另外也分享南韓隊挺進16強後開心慶祝、南韓球迷集體應援的畫面。

金成熙發文寫道，因為認識一名熱愛足球的夥伴，才會飛到卡達看球，這也是她人生第一次進場看球，沒想到能夠親眼見證南韓隊睽違12年闖進16強的歷史性一刻，文末也信心喊話，「8強可以的！」粉絲紛紛留言回應，「哇！好想去」、「成熙老師好美」、「足球女神」、「好羨慕」。

金成熙在限時動態分享許多和各國球迷的合照，而在南韓以1:4敗給巴西，確定淘汰出局後，她則PO出一張和阿根廷球星梅西（Lionel Messi）看板的合照，露出白皙美腿，照片上則寫下「冠軍給梅西吧」。

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