台電台南區營業處長交接　 黃明舜：持續穩定台南供電協助綠能發展

▲台電台南區營業處5日舉行新、卸任處長交接典禮，由原台中區處黃明舜處長接任台南區處長，原任處長許墩貴調任嘉義區營業處處長，交接儀式在台電公司業務處長蔡志孟監交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區營業處5日舉行新、卸任處長交接典禮，由原台中區處黃明舜處長接任台南區處長，原任處長許墩貴調任嘉義區營業處處長，交接儀式在台電公司業務處長蔡志孟監交下，黃明舜由許墩貴手中接下印信，並宣誓就任台南區營業處處長。

台南市長黃偉哲、台南市經濟發展局能源科主任秘書王俊博、自來水公司第六區管理處長張煥獎、台南市總工會理事長陳水林等人士都到場觀禮祝賀。

黃偉哲市長表示，相當感謝台電在電力開發及供應民生用電的重大貢獻，台南在發展綠電上是全國第一。在未來2050年淨零碳排時程之際，台南市也將善盡這部份的社會責任。特別感謝許墩貴處長這些年為了大台南穩定供電所付出的貢獻，未來也請黃明舜處長一同協力支持，讓大台南走向更璀璨的未來。

卸任的許墩貴處長在擔任台南區處處長期間，致力推動重要工程項目，如提高南部科學園區台南園區與沙崙智慧綠能科學城等供電可靠度、綠能併網容量，促進新吉工業區興建新吉變電所計畫審核通過，及解決台南市東區供電壅塞之電力建設工程。此外，協助地方政府積極執行「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」、「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」等皆提前圓滿完成。在推展太陽光電方面，許處長更獲選中華民國太陽光電發電系統商業同業公會票選109年度「推展太陽光電發電系統」最友善服務「個人」單位長官獎，及2022年度推展「太陽光電發電系統」綠能最佳服務獎，優異表現深獲各界好評。

監交人蔡志孟處長指出，許墩貴處長帶領台南區處人員共同努力，持續追求提供穩定電力，積極推動完成多項重要績效工作，並與台南市政府各單位共同推動多項活動，獲得市政府、民眾的認同與肯定，在各項績效以及為民服務各方面，都有卓越表現。

新就任的黃明舜處長任事積極盡責，重視地方關係經營，熱心參與地方公益活動，對產業發展貢獻良多。蔡志孟表示，黃處長對工作任務全力以赴，不僅順利完成公立高中以下學校電力系統改善及施作冷氣專案，且因應政府再生能源發電政策、台中燈會活動、政府抗旱工程及疫苗國家隊擴大生產所需，皆如期完成多項緊急用電案件之供電作業，如辦理強化配電線路防災韌性計畫、路燈系統線路改善、變電所電纜汰換、自動化開關更換工程等，有效提升供電可靠度。

此外，黃處長任內竭力推廣需量反應負載管理措施，降低電源不足時期之供電壓力；積極推動區域巡修制度，先後相繼成立中港、山豐、海豐等3個巡修課。促進勞資關係不遺餘力，使台中區處109、110年連續兩年榮獲勞資關係特優單位殊榮，並曾協辦111年11月配售電系統勞資協商溝通會議，活動圓滿成功深獲好評。

黃明舜處長表示，將帶領台南團隊延續過去優良傳統與績效，並持續穩定供電、發展綠能，全員努力以赴，做為台南地區經濟發展重要後盾。