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明起確診趕不上投票！違規追查很容易「最重罰200萬」　6QA一次看

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲九合一選舉將於26日登場。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊晏琳／整理報導

九合一選舉將於26日舉行，但確診者確定不能出門投票；依照現行5＋n制度推算，明（21日）起通報確診的民眾即趕不上投票。指揮中心表示，將依領票及確診紀錄採「事後追查」方式進行，違者可罰新台幣20萬～200萬元，呼籲民眾配合防疫政策。大選倒數，《ETtoday新聞雲》整理6大QA，帶您看懂最新防疫規定。

▲▼指揮中心11/11呼籲國人投票配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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Q1：為什麼明天確診就不能投票？天數怎麼計算？

A1：台灣《選罷法》規定，選舉人應於戶籍地投票所投票。然國內法律對不在籍投票制度尚乏規範，且未有特設投票所制度；而確診者受隔離政策影響，不得出門，因此也無法進行投票。

根據現行確診「5＋n」隔離制度推算，11月21日開始至11月26日投票當天，若被判定為確診者就會面臨無法投票情況。

Q2：違規會怎麼罰？

A2：通報確診仍外出投票者，最高可依法開罰新台幣20萬～200萬元。衛福部長薛瑞元指出，領選票和確診皆有紀錄，因此事後追查相對容易，「跑都跑不掉。」

針對外界質疑，快篩陽性卻未通報確診，並前往投票的民眾該如何處理？指揮官王必勝坦言，在未完成確診動作之前，視同還沒確診，因此也很難去做約束。但他仍呼籲，若民眾有症狀且驗了快篩陽性，「強力希望、也建議不要去投票」，避免將疾病傳染給別人。

Q3：投票時遇到發燒怎麼辦？

A3：中選會說明，投票遇發燒者，會引導至防疫專區投票。王必勝表示，有症狀者的特別路徑可以說是綠色通道，希望這些人盡快投完，不要影響到其他人。

Q4：可以在投票所現場檢舉違規嗎？

A4：指揮中心說明，不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，避免現場檢舉影響投票秩序。若要檢舉確診者違規投票，要找地方衛生單位，事後會再調查足跡與相關隔離天數是否違反規定。

Q5：指揮中心恐有提供違規名單給選務單位的疑慮？

A5：王必勝強調，指揮中心或者衛生單位「不會」提供確診名單給選務單位，也就是不會做選舉人名冊註記或者不發票的情形。

Q6：「5＋n」制度是什麼？

A6：「5＋n」指的是採居家照護之確診者，隔離天數為5天，隔離期滿快篩陰性，即可提前解除自主健康管理。因自主健康管理日期從0天到7天都有可能，故被稱為5＋n措施。

王必勝表示，隔離5天後，不論篩陰篩陽都可以出門，篩陽只是加強自主健康管理。而自主健康管理期間均可外出，不以快篩結果為限制，但須全程戴口罩。

▲▼確診者5+N。（圖／指揮中心提供）

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