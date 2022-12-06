　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

世足熱狂賭！台中七期商辦赫見日本線上博弈　年下注8千億日幣

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查獲日本籍主嫌在台中市七期商辦大樓開設線上賭場。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

世界盃足球賽開踢引起全球瘋世足，其中日本隊本屆表現不俗，可惜未能挺進8強。台中警方掌握情資，有歹徒在西屯區七期商辦大樓開設賭場，更搶搭世足熱潮，透過網路吸引大量日本賭客下注，轄區第六警分局上月持搜索票搜索，逮回日本籍主嫌板本姓男子等44人，初步清查賭資超過8000億日幣（折合台幣約1800億），全案依賭博罪移送法辦。

台中市第六警分局表示，為避免商辦大樓、社區住宅成為隱匿犯罪的溫床，上月執行「清源專案2.0」，查出西屯區七期某大樓內，有線上博弈犯罪集團藏匿其中，該集團是日本線上博弈網站，提供百家樂、體育世足賽等，讓網路上的日本賭客進行下注賭博。

經第六警分局與刑大科偵隊成立專案小組，報請台中地檢署指揮，蒐證後聲請搜索票獲准，於11月29日前往搜索，查獲主嫌坂本姓男子（45歲）、幹部、員工等44人，其中包括日籍6人、中國籍1人、本國籍37人。警方並查電腦主機等不法贓證物，清查發現賭客1年的總下注金額逾8000億日幣，不法獲利相當驚人。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲歹徒也搭上世足風潮，開設世足賭盤。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第六警分局長蔡元戎表示，警方將持續蒐報加強查緝作為，對有假借合法掩護非法暗中從事賭博者，一定依法嚴處，如有不肖業者隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場、地下匯兌及洗錢水房等行為，也會強化蒐證偵辦；民眾如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／將接蔣萬安副市長？ 　李四川回應了
「好市多托嬰區」曝光！　擠滿小孩超安靜
王世堅、呱吉現身力挺！　吳怡農競選主視覺曝光
快訊／殲-16機直衝恆春外海空域！　20架共機擾台
清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門！急翻身
快訊／大咖視后癌逝！　曾是約翰屈伏塔摯愛
日本PK戰「4球被擋3球」！　球員當場跪地哭一團

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

餵同性密友吃安眠藥燒炭辯「幫加工自殺」　檢不信依殺人罪起訴

交換傳說對決角色！少年一看超神超想要　大哥哥封鎖秒轉賣下場慘

虐死3歲繼女還叫她媽頂罪　惡繼父還假造女童自摔假象圖脫罪

恆春版柬埔寨惡夢！詐團30萬包棟民宿當機房　他吐1句話慘遭拘禁

屏東台1線騎士遭撞死亡　肇逃曳引車駕自首「好像有撞到東西」

快訊／北市士林橋下驚見紅衣浮屍！目擊者嚇壞：早上看到他在徘徊

愛車停路邊被撞超不爽！謊報「我在車上有受傷」　車主這下慘了

快訊／高雄工地驚傳女子墜樓！　3米高跌落地下室...消防急搶救

世足熱狂賭！台中七期商辦赫見日本線上博弈　年下注8千億日幣

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

餵同性密友吃安眠藥燒炭辯「幫加工自殺」　檢不信依殺人罪起訴

交換傳說對決角色！少年一看超神超想要　大哥哥封鎖秒轉賣下場慘

虐死3歲繼女還叫她媽頂罪　惡繼父還假造女童自摔假象圖脫罪

恆春版柬埔寨惡夢！詐團30萬包棟民宿當機房　他吐1句話慘遭拘禁

屏東台1線騎士遭撞死亡　肇逃曳引車駕自首「好像有撞到東西」

快訊／北市士林橋下驚見紅衣浮屍！目擊者嚇壞：早上看到他在徘徊

愛車停路邊被撞超不爽！謊報「我在車上有受傷」　車主這下慘了

快訊／高雄工地驚傳女子墜樓！　3米高跌落地下室...消防急搶救

世足熱狂賭！台中七期商辦赫見日本線上博弈　年下注8千億日幣

將接蔣萬安內閣副市長？ 　李四川不否認：人事由市長宣布比較好

918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12／9前改善

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

每月1日綠色友善蔬食日　台中最難訂餐廳無肉料理12／15開放預訂

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

餵同性密友吃安眠藥燒炭辯「幫加工自殺」　檢不信依殺人罪起訴

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

正妹練舞遭網紅性侵　經紀人曝鐵證GG

女友與麻吉溜滑梯上合體　男遭控性侵獲無罪

民宿員工領議會助理費　花蓮副議長收押

撞飛路肩貨車駕駛致死　肇事男判拘59天

高雄球棒隊狠砸車影片曝！網友：光聽聲音就嚇死

女主播宮鬥意外曝月薪！她遭記9大過解雇怒告

北市警擴大臨檢　開門驚見上百火辣酒店妹陪看世足

基隆4路口科技執法　這路口抓312件最多

130個便當遭棄單　業者報案驚見多店受害

女友帶娃上門復合　他結婚20年後驗DNA崩潰

立委補選「防黑道作祟」　北市警大臨檢

狂查「豆花妹+網紅」個資！三重警被記2小過

即／花蓮溪口捕鰻苗遭浪襲！1人獲救1人失蹤

更多熱門

相關新聞

北市警擴大臨檢　開門驚見上百火辣酒店妹陪看世足

北市警擴大臨檢　開門驚見上百火辣酒店妹陪看世足

台北市警察局近日宣示要掃蕩黑幫，於7日凌晨中山分局開始針對黑幫圍事的酒店、網咖等治安顧慮路段要點擴大臨檢，而由於近日全民瘋世足，就連酒店也瘋世足，警方臨檢時，驚見多達100名的酒店妹穿著禮服，而少爺及員工則全身穿著足球裝，跟著客人一起狂歡。

世足猜比分3關全過！他花200元「爽抱20萬」

世足猜比分3關全過！他花200元「爽抱20萬」

立委建議全面開放電支買彩券！　銀行局允諾會了解

立委建議全面開放電支買彩券！　銀行局允諾會了解

世足16強第二天！　業者曝彩迷最愛押法、英格蘭

世足16強第二天！　業者曝彩迷最愛押法、英格蘭

「白帥小哥」花100元抱走14萬！　運彩實領金額曝光

「白帥小哥」花100元抱走14萬！　運彩實領金額曝光

關鍵字：

世足賭盤線上博奕日本博奕網站日本隊

讀者迴響

熱門新聞

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

「TOYOTA跨界新休旅」現身

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面