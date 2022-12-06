世足熱狂賭！台中七期商辦赫見日本線上博弈　年下注8千億日幣

▲警方查獲日本籍主嫌在台中市七期商辦大樓開設線上賭場。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

世界盃足球賽開踢引起全球瘋世足，其中日本隊本屆表現不俗，可惜未能挺進8強。台中警方掌握情資，有歹徒在西屯區七期商辦大樓開設賭場，更搶搭世足熱潮，透過網路吸引大量日本賭客下注，轄區第六警分局上月持搜索票搜索，逮回日本籍主嫌板本姓男子等44人，初步清查賭資超過8000億日幣（折合台幣約1800億），全案依賭博罪移送法辦。

台中市第六警分局表示，為避免商辦大樓、社區住宅成為隱匿犯罪的溫床，上月執行「清源專案2.0」，查出西屯區七期某大樓內，有線上博弈犯罪集團藏匿其中，該集團是日本線上博弈網站，提供百家樂、體育世足賽等，讓網路上的日本賭客進行下注賭博。

經第六警分局與刑大科偵隊成立專案小組，報請台中地檢署指揮，蒐證後聲請搜索票獲准，於11月29日前往搜索，查獲主嫌坂本姓男子（45歲）、幹部、員工等44人，其中包括日籍6人、中國籍1人、本國籍37人。警方並查電腦主機等不法贓證物，清查發現賭客1年的總下注金額逾8000億日幣，不法獲利相當驚人。

▲歹徒也搭上世足風潮，開設世足賭盤。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第六警分局長蔡元戎表示，警方將持續蒐報加強查緝作為，對有假借合法掩護非法暗中從事賭博者，一定依法嚴處，如有不肖業者隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場、地下匯兌及洗錢水房等行為，也會強化蒐證偵辦；民眾如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。