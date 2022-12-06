全民瘋世足！北市警擴大臨檢　開門驚見上百火辣酒店妹陪看球賽

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市警察局近日宣示要掃蕩黑幫，於7日凌晨中山分局開始針對黑幫圍事的酒店、網咖等治安顧慮路段要點擴大臨檢，而由於近日全民瘋世足，就連酒店也瘋世足，警方臨檢時，驚見多達100名的酒店妹穿著禮服，而少爺及員工則全身穿著足球裝，跟著客人一起狂歡。

▲酒店小姐接受臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

為避免具黑道幫派背景的人士隱身或結合民間團體，動員參與公共議題陳抗活動，台北市警局為維護北市治安，中山警分局展示打擊黑幫決心，針對轄區內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行掃蕩臨檢，並實施第三方警政策略，以阻斷經濟來源。

中山警分局自12月5日起，不定時、不定點運用警力，針對網咖、酒店等治安要點及治安顧慮路段，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，打擊黑道幫派滋事分子等犯罪組織，並即時遏止幫派囂張氣焰，以達「淨化選前治安環境」及確保選後社會祥和目標。

不過，近日全民瘋世足，就連酒店也投客人所好舉辦世足主題夜，警方7日凌晨進行擴大臨檢時，發現有上百名酒店小姐穿著火辣禮服陪客人瘋世足，現場場面相當壯觀，就連少爺及員工們都穿著足球衣，讓客人可以沉浸在足球的比賽氛圍中。

中山警分局分局長許頌嘉表示，面對黑道組織警方絕不妥協、絕不容忍，呼籲黑幫份子切勿心存僥倖，並持續貫徹實施「三打掃黑」策略，一打為迅速緝獲滋事份子，二打為打擊作亂團體掃蕩活動據點，三打為連坐檢肅成員，並切斷金流源頭。