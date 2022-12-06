這席立委超關鍵　藍營就要王鴻薇原因曝光

▲國民黨立委補選提名拖到登記前1天才拍板，就是因為藍營所有參選者當中，只有王鴻薇的支持度明顯領先吳怡農。



圖文／鏡週刊

九合一大選剛落幕，藍、綠延長賽繼續開打！國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭的第3選區立委遺缺，將在明年1月8日補選投票。為搶攻這1席立委，藍營派出資深議員王鴻薇出馬，力拚接棒蔣萬安，綠營則由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農再戰立委，形成雙強對決。

本刊調查，國民黨為延續勝選氣氛，黨主席朱立倫已下令全力輔選王鴻薇，一方面要守住藍營在立法院的倒閣席次門檻，同時避免蔣未來執政氣勢被削弱外，另一方面也嚴防黨內各路人馬醞釀已久的逼宮戲碼發作；民進黨方面，除了嚴防黑道議題繼續發酵，也進入選後檢討期，這場補選對藍綠來說，都有輸不得的壓力。

九合一大選藍綠執政版圖重新洗牌，30日選後的第一場中常會上，民進黨由高雄市長陳其邁接下代理主席，2度鞠躬承認敗選；相較之下，國民黨則宣告成績亮眼，黨主席朱立倫神色自若，但仍慎重地說：「我個人既不會有任何一絲一毫的自滿，更沒有1分鐘的高興，因為面對的挑戰還非常多。」強調接下來還有立委補選等選戰。

「接下來的延長賽，才是考驗朱立倫的布局跟整合。」一名藍營北市輔選要角表示，國民黨這次在縣市長選舉拿下13席勝利，尤其北台灣更是大獲全勝，但丟了苗栗縣、新竹巿，還有令人意外的澎湖縣和金門縣，「幾個意外輸掉的縣市，都是朱貫徹提名意志的結果，黨主席也要概括承擔，如何延續藍營氣勢到大選對決才是關鍵。」

該人士指出，眼前緊接在後的就有3場選舉，包括12月18日的嘉義市長選舉、明年1月8日的台北市立委補選，以及南投縣立委補選；黨內普遍評估，嘉義市長可望由現任市長黃敏惠連任，但蔣萬安的立委遺缺（台北市第3選區），「北松山是藍營傳統優勢選區，但中山區綠營的基本盤比較大，整體選戰還是不一定輕鬆。」

該名人士分析，國民黨推派資深議員王鴻薇參選，王在北松山部分具有動員能量，但中山區要看議員扛起輔選重責，才有辦法彌補缺塊，「補選的投票率頂多4成，勝負就看回歸投票意向高的傳統支持者，但藍營支持者投票意願向來比綠營低，民進黨又推派人氣高的吳怡農參選，要守住蔣萬安這席是場硬仗。」

本刊調查，國民黨將提名拖到登記前1天才拍板，關鍵就卡在徵召王鴻薇，根據黨中央掌握的對比式民調顯示，藍營所有參選者當中，只有王鴻薇的支持度明顯領先吳怡農，這也成為黨中央非要王鴻薇參選的關鍵原因。然而部分輔選幹部則擔憂，綠營仍處於選後檢討階段，支持者恐怕表態度不高，再加上蔣萬安並非靠大砲及深藍形象當選立委，該區選民是否會喜歡戰將型的王鴻薇，還是個未知數。

「無論如何，王鴻薇都是藍營最強人選了，接下來黨中央就是強力輔選。」一位藍黨務高層表示，黨中央目前已展開空陸戰輔選計畫，空戰方面，在王鴻薇登記當天，文傳會就已下達軍令，力邀數名年輕議員組成「反抹黑快打部隊」，將每日輪值召開記者會，針對綠營側翼或攻擊王的言論進行快速反擊，並力攻民進黨黑金議題；陸戰部隊則會由台北市黨部領軍，全力動員挺王。

這名藍高層強調：「我們絕對會贏得這場立委補選。」國民黨不只不能丟失蔣萬安的本命區，守住這席立委席次還有另一大重要原因，即是藍營現有38席立委席次，依規定要發動立法院倒閣案，「最低門檻就是要38席，若少1席將無法發動重大議題，所以絕對不能丟掉！」

對於此次台北市立委補選，一名前藍高層認為，這場立委補選也牽動藍綠2024年的布局，以國民黨方面來說，即考驗著朱立倫接下來在黨內的政治能量，「九合一選舉過了，還有期末考要考。」朱勢必要延續藍營勝選氣勢，包括之後的南投縣立委補選，才能讓選前就開始醞釀防朱的各路人馬，沒有理由出場擋朱。



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