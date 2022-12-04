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東南亞12月起天天飛！星宇航空祭優惠　「5天4夜16800元起」　

▲▼星宇航空攜手旅行社推東南亞團優惠，圖為越南峴港佛手黃金橋天空步道。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空攜手旅行社推東南亞團優惠，圖為越南峴港佛手黃金橋天空步道。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空東南亞各航點自12月起增為天天飛航，瞄準春節出遊商機，明(2023)年1月再開行越南河內、菲律賓宿霧，並攜手旅行社推出東南亞航點出團優惠，其中越南峴港聖誕團5天4夜16,800元起。

國境解封，國人出國旅遊人數不斷飆升，星宇航空表示，疫情後第一個跨年、寒假即將到來，不少民眾蓄勢待發，等了3年的家庭旅遊終於可以再次出發，除國人最愛的日本之外，暖冬的東南亞亦是詢問度最高。看好寒假旅遊商機，星宇航空東南亞各航點自12月起已增為天天飛航，並搶在農曆年前，１月13日及1月17日更分別開航越南河內、菲律賓宿霧兩大熱門旅遊航點。

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▲▼星宇航空攜手旅行社推東南亞團優惠，圖為海上桂林之稱的世界遺產下龍灣。（圖／星宇航空提供）

▲圖為海上桂林之稱的世界遺產下龍灣。（圖／星宇航空提供）

疫情前，擁有豐富歷史文物與世界級景點的越南河內及峴港受團體旅客青睞，如今國境解封，星宇航空攜手旅遊業者推出河內5日團體行程，造訪有海上桂林之稱的世界遺產下龍灣，及曾創下金氏世界紀錄最大纜車的女皇雙層纜車、越南國寶級傳統水上木偶劇、融合法國殖民風情與越南傳統風格的河內市區，農曆年前出發，5天4夜17,900元起。

星宇航空表示，今年10月復飛的越南峴港有東方夏威夷美譽，與旅行社推出聖誕團，行程囊括著名景區，包括法國山城巴拿山、佛手黃金橋天空步道、浪漫打卡網點粉紅色哥德式建築—耶穌聖心主教座堂等，5天4夜16,800元起。

另星宇也與旅行社推馬來西亞更吉隆坡聖誕團5天4夜18,800元起；馬來西亞檳城跨年團5天4夜19,900元起。

▼圖為檳城大會堂是早期檳城市政府所在地，屬於英國維多利亞式建築。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空攜手旅行社推東南亞團優惠，圖為檳城大會堂是早期檳城市政府所在地，屬於英國維多利亞式建築。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，將採用A321neo新機執飛上述航點，為國內首架備有10.1吋720P個人娛樂系統的窄體機經濟艙，全艙等提供免費Wifi服務。

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