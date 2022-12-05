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今天衝了！　超商「2大飲品下殺第2杯半價」爽喝2周

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart「2大飲品第2杯半價喝」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周一不憂鬱！OK mart最新限時飲品優惠快收，即日起限時2周「2大飲品第2杯下殺半價喝」，趕緊揪同事衝門市一波；另，星巴克至12月28日前也有耶誕節限定體驗活動等玩，有機會抽中全品項買1送1、第2杯半價等優惠，通通別放過。

▲▼OK mart鳳梨蘋果果粒茶。（圖／業者提供）

▲OLAND鳳梨蘋果果粒茶吸得到滿滿果粒。

OK mart即日起至12月28日祭出「2大飲品第2杯半價喝」優惠，優惠飲品包括泰式奶茶、OLAND鳳梨蘋果果粒茶，全台門市通通有，趕緊衝喝。其中，鳳梨蘋果果粒茶是選用台灣在地小農生產鳳梨、蘋果烘製成果乾後泡製成果粒茶，每一口都能喝到濃濃果香及鳳梨、蘋果果粒。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

▲星巴克限時刮全品項買1送1優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

另，星巴克即日起至12月28日也祭出最新「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動，只要完成指定任務即可玩刮刮樂遊戲，獎項祭出消費者最愛「全品項買1送1」，以及第2杯半價、美味餐點折價，或是飲料搭配糕點折扣等好康，趕緊開刮了。

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