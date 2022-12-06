「小兔帳本」藏高虹安500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

▲身兼台北市長的民眾黨主席柯文哲（左）賣力替高虹安（右）造勢，選前一刻仍替她站台拉票。



圖文／鏡週刊

本刊另掌握黃女交出的「小兔帳冊」，光是她任職半年期間，就經手至少超過500筆金錢進出，助理薪資以少報多及上繳公積金等細目，全都一覽無遺，在公積金帳目中還發現備註欄多次載明「委員請款」，亦即高虹安拿發票向助理們報帳領錢，其中一筆2020年11月27日，由黨祕書長謝立功主辦的媒體餐敘，開銷9,900元，也全由高虹安向公積金請款。

由於高虹安及民眾黨高層，儼然將高辦的公積金當成提款機，連不到萬元的聚餐費也找上門核銷，對照本刊去年曾揭露民眾黨黨務主管、助理未依法申請出入證件，卻天天通過門禁坐在立法院黨團辦公室上班、使用國會資源，光電費就是同棟樓層時代力量黨團的近3倍，此時看來更顯諷刺。

▼高虹安公積金內，居然出現以民眾黨祕書長謝立功（圖）為名的媒體餐敘支出。



民眾黨甚至使用立法院黨團空間拍影片，直播專訪黨祕書長謝立功從政的心路歷程，加上該黨文宣部人員常在黨團辦公室剪輯影片至深夜，到了假日也加班使用該處空間，如今爆發公積金醜聞，再次印證本刊當初踢爆民眾黨寄生國會的離譜情況。

此外，本刊透過管道取得黃女製作的公積金帳目，發現備註欄多次載明「委員請款」，亦即高虹安拿發票向助理們報帳領錢，其中包括2筆計程車費130元及85元、2筆黨團午餐會議909元及779元、媒體餐敘9,383元、顧問諮詢1,144元、新經濟移民諮詢會385元、IKEA餐敘1,164元等。

離譜的是，其中還有一筆訂購30本高虹安出版的《面試郭台銘》共花費6,870元，由於高虹安連微不足道的車錢也全算在助理上繳的公積金，連前國民黨立委邱毅都忍不住公開痛批高虹安所謂「公積金制度」就是巧立名目壓榨剝削助理的惡劣行徑。

令人匪夷所思的是，高虹安辦公室的公積金出帳明細還記載「毛院長林麗蟬委員餐敘」及「黃文玲餐敘」，2筆核銷款項分別為5,930元、3,400元，由於其中一筆加註提到「委員請款」，是否由高虹安代他人核銷支出，有待專案小組查明。

▼「小兔帳本」明細曝光。