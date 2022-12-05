肌力等同戰力消防猛男尬大輪　第四大隊消防體能測驗熱血開測！

▲台南市消防局第四大隊為測驗消防人員基本體能、肌力及爆發力，召集救助隊人員87名，在新化訓練中心及新化運動公園辦理新式體能測驗及趣味肌力競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊為測驗消防人員基本體能、肌力及爆發力，以了解是否能負荷救災現場等各式重度工作環境，特別於5日召集救助隊人員87名，在新化訓練中心及新化運動公園辦理新式體能測驗及趣味肌力競賽。

本次除由第四大隊肌力教官團指導人員7項新式體能動作要領及技巧外，特別運用耕耘機之大型輪胎進行消防肌力趣味競賽，設計大型輪胎農夫走路及翻起輪胎等闖關挑戰，熱血測試消防人員體能極限，而闖關成功人員會由蔡大隊長頒發消防之友會第四辦事處所贊助之獎勵金，激勵鼓舞消防士氣，訓練同時結合各式宣導看板及布條，拍攝形象照片置於官方臉書及網站，提醒民眾裝設火災住宅警報器及居家用火用電安全，讓精實的訓練結合防火宣導，另人耳目一新。

第四大隊大隊長蔡國保表示，消防人員於救災時身上需扛50公斤以上的個人裝備及救災器材，包含水帶瞄子及破壞器材等進行救災工作，可以說是超級運動員，所以消防單位近來不斷引進科學化體能訓練及測驗標準，規劃出適合消防員火災搶救環境所需具備的肌力及體能，以提升消防人員救災表現及降低長期不當荷重造成的工作傷害。

消防局局長李明峯指出，消防局一直以來秉持不斷創新及科學訓練的精神，以良好體力為堅實的基礎，才能有效發揮各項消防戰技，面對複雜多變的救災環境及各項挑戰，臺南勇消將持續精進；同時提醒市民朋友年關將近，注意用火用電安全，提醒您安裝火災警報器及使用熱水器保持通風，方可安全且安心地迎接嶄新的１年。