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華醫辦消防職人體驗活動　消防系學生參與體驗防火防災

▲台南市消防局第五救災救護大隊在中華醫事大學為新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五救災救護大隊在中華醫事大學為新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新的學期開始，台南市消防局為多所大學新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。

▲台南市消防局第五救災救護大隊在中華醫事大學為新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動項目除了CPR教學與操作、消防衣著裝、水帶拋接訓練及射水操作之外，更有30公尺雲梯車升梯體驗，讓學生們藉由各種消防體驗，了解消防員救災的辛勞，加深防災教育知能，同時推廣義消招募。

▲台南市消防局第五救災救護大隊在中華醫事大學為新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局在9月初起陸續在中華醫事大學、長榮大學、南台科技大學及嘉南藥理大學等大專院校辦理防火宣導暨消防職人體驗活動。學生們在消防員的指導下學習CPR，徒手就能操作的緊急救護技術，在危急時刻能夠救人一命；另外緊接著使用消防員火場操作的高壓水帶及瞄子，進行射水操作，感受高壓水柱所帶來的後座力；接著登上雲梯車，隨著雲梯車逐漸升空，這是第一線消防員實際救災的視野，而且必須克服心理障礙及恐懼，才能夠完成高空救災的任務，令人不得不佩服消防員的膽識與勇氣。

▲台南市消防局第五救災救護大隊在中華醫事大學為新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝消防局舉辦消防職人體驗活動，讓大學新生透過實際行動學習防災意識，有效提升火場自救應變能力，並期許藉由深刻的教育體驗，學員們能將所學分享給周遭的所有人，讓消防安全知識傳遞到每個家庭及社區，強化臺南市整體防火防災安全。

▲台南市消防局第五救災救護大隊在中華醫事大學為新鮮人舉辦消防職人體驗活動，讓學生在經驗豐富的消防員指導下體驗消防工作，並學習防火防災常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，真正的災害現場，危險是無法預見的，充滿著不確定因素，因此，熟知、熟練日常生活中預防火災、自救逃生等知識及技能非常重要。在學校方面，也應當進一步做好各項安全工作，將隱患消除在萌芽狀態，為同學們營造安全安心的學習生活環境。此外，也鼓勵年滿18歲熱血的有志青年加入台南市義勇消防行列，一起守護我們的家園。

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