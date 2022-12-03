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社會 社會焦點 保障人權

雲林平房惡火「燒死5歲女童」　單親爸、奶奶外出賣菜痛哭

記者蔡佩旻、柯沛辰／雲林報導

雲林縣西螺鎮一處出租平房3日傍晚5點多發生火警，一名5歲女童受困屋內，被發現時已明顯死亡。據悉，當時家中大人都出門工作，獨留5歲女童在家，至於確切起火原因，尚待火場鑑識人員進一步釐清。

雲林縣消防局3日下午5點14分接獲民眾報案，西螺東興里一處平房發生火災，立即派遣西螺、莿桐、二崙及第二大隊共9車16人前往搶救。

▲西螺東興里發生平房火警，一名5歲女童不幸罹難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺東興里發生平房火警，一名5歲女童不幸罹難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

消防人員到場時，發現一棟平房火勢猛烈、濃煙密布，立即拉水線搶救，控制火勢。鄰居向消防表示，起火平房是承租戶，承租人不在家，5歲陳姓女童可能受困家中。

消防人員知曉後，立即進入屋內救援，但傍晚5點40分在臥室找到人時，女童已成一具焦屍，確認身分就是5歲陳姓女童。

▼雲林平房惡火，火勢猛烈。（圖／民眾提供）

▲▼雲林平房惡火「燒死5歲女童」　單親爸、奶奶外出賣菜痛哭。（圖／民眾提供）

▲西螺東興里發生平房火警，一名5歲女童不幸罹難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防人員進入火場搜救，但女童已不幸罹難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，媽媽離家已久，女童又疑似發展遲緩，目前僅與爸爸、奶奶租屋同住，屬低收單親家庭。火警發生時，家裡2個大人外出賣菜，只有女童獨自在家，未能及時逃出，最終不幸罹難。

爸爸、奶奶得知消息，立刻趕回家中，得知女童被燒死，當場痛哭失聲。目前社會局人員已到場關切，雲檢勘查小組也在現場勘驗。

▼三輪車再也等不到主人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林平房惡火「燒死5歲女童」　單親爸、奶奶外出賣菜痛哭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▼社會局人員到場關切。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林平房惡火「燒死5歲女童」　單親爸、奶奶外出賣菜痛哭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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