臨時上鎖YouBike！他下班忘了「坐捷運回家」　隔日見車費嚇呆

▲YouBike 2.0。（圖／新北市交通局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「小心小心啊！」有網友4日在「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，說他借了YouBike 2.0騎去上班，忘記車還是臨時鎖上的狀態，下班後就去搭捷運回家。結果隔天想起來，還車時竟噴了1155元租車費，「打電話問客服，才知『8小時後以每小時80元計費』」，話題一出，意外引發議論。

這位網友文中表示，「我本周借了YouBike 2.0騎到辦公室，臨時鎖上，然後下班回家時忘了，就坐捷運回家，第二天才記得，結果還車後，費用高達1155元！」他便打電話詢問客服，才知道「8小時後以每小時80元計費」，所以將自身經驗分享出來，提醒其他人這條共享單車租借規則。

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▲因為忘記有騎YouBike上班，原PO噴了1155元。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

看到貼文後，就有人也直呼長知識，「謝謝你的提醒，我才知道8小時過後$80算起，其實我也常常騎車去學校，結果回來的時候用走路回來，真的有時候會忘記」、「第一次知道8小時後是80元。」還有網友表示，「這錢都可以去買1280（月票）了。」

不過，更多人忍不住開酸原PO一行為，「為什麼不還？公司附近沒點嗎」、「到了就還，要騎再借，鎖在公司是什麼概念」、「YouBike的初衷是循環使用，不是長時間佔用。以免那些沒公德心的人拖延還車」、「就是要防這種不還車的，不管什麼原因，也看過有人早上騎去學校不還，放到晚上再騎出去，不收個幾百幾千，學不乖啦！」