恢復YouBike前半小時免費　她舉當年一政策挺蔣萬安：別把市民當賊

▲台北市長當選人蔣萬安選前提出「恢復YouBike前半小時免費騎乘」的政見。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2022九合一選舉結果出爐，各界也十分關注即將上任的新縣市首長能否實現政見，台北市長當選人蔣萬安選前提出「恢復YouBike前半小時免費騎乘」，遭另外兩位候選人黃珊珊及陳時中齊轟草包。對此政見，國民黨北市議員游淑慧30日在臉書發文力挺，指出台北市民不會因免費5元就濫用YouBike，而新市長有新政策，盼柯市府予以尊重。

游淑慧表示，台北市長柯文哲和交通局長陳學台不斷強調，YouBike半小時免收5元後，會讓市民貪小便宜，因而濫用YouBike。她提到，這種「退步說法」讓她想到15年前郝龍斌前市長剛進市政府時，與市政府公務員的一場「衛生紙論戰」，當時郝龍斌下令，台北市境內所有公廁，通通都必須供應衛生紙，在政策討論的時候，許多市府的官員反對，反對理由主要就是「怕民眾浪費、偷竊」，但郝龍斌堅持，這是一流城市的基本服務，「不要把市民當賊、也不要捨本逐末，更不要因為少數人的自私懲罰大多數市民」，現在15年過去，「有多少市民濫用公廁的衛生紙？有多少人偷了公廁的衛生紙？」她指出，但這個政策給上百萬人、尤其是女性及兒童很多方便。

因此，游淑慧感嘆，想不到2022年的今天，市民水準更進步了，「但還是聽到陳學台這種小人之心的官員心態」，她質疑，「台北市民會因為免費5元而濫用或佔用YouBike嗎？」她提2點看法，第一，從數據來看，YouBike的數量和站數年年成長，平均設站距離大概僅有300到400公尺，供給較過去普4倍，早就大幅改善無車可用的狀況；第二，目前雖然是付了5元可騎30分鐘，但台北市民使用習慣良好，該用則用、該還則還，「大家並沒有因為花了5塊錢就要佔滿30分鐘」，單次租借歸還最多的是只騎乘5分鐘，而中位數10.2分鐘，平均騎乘時間則為21分鐘。也就是市民給YouBike佔了便宜，而不是去佔YouBike便宜，「我相信未來即便不收這5元，台北市民的騎乘習慣也不會因此而改變。」

游淑慧表，政府不是營利單位，萬事都要跟市民算「使用者付費」，這5個字不是天條。她提到，難道使用公園的體健設施、遊具設施、公廁、公廁衛生紙到欣賞鄰里藝文表演等，都要「使用者付費」嗎？她強調，重點不在5元，「重點在於為何總有官員要把市民當賊？」如果怕有人亂丟家戶垃圾，就把很多公共場所垃圾桶取消；怕有人會佔用溜滑梯的，就在溜滑梯旁裝設計時器、限時器，「到底是在讓誰省事？讓誰方便？」