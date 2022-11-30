Youbike新增「滿站增時」功能！一鍵免費多借15分鐘讓騎士找車位

▲YouBike 2.0新增「滿站增時」功能，讓民眾增加15分鐘時間找尋車位。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市公共自行車YouBike迎接2.0時代，為了避免場站壅擠、無法還車，北市交通局宣布，YouBike2.0 APP的「滿站增時」功能，將提前於12月1日上線，民眾如遇無位可還情形時，可透過YouBike2.0 APP操作「無位可還（滿站增時）」功能，獲得15分鐘免費延長時間，以利至鄰近站點還車或於現場等候車位。

台北市政府交通局提醒，民眾使用YouBike2.0「滿站增時」功能，請先下載YouBike2.0 官方APP並登入會員帳號，須開啟手機GPS定位，在首頁左上角點選功能選單，點選「滿站增時」功能，依下列步驟即可申請免費增時15分鐘。YouBike2.0 APP 預計111年12月1日12時開放更新下載，請已下載APP的民眾記得更新。

1.點選會員管理中的「無位可還(滿站增時)」，頁面將自動顯示周邊尚有車位之站點資訊。

2.如需申請滿站增時，再點選下方「申請滿站增時」後，選擇您所在站點，並點選「確認站點並啟用滿站增時」，確認您使用中卡片及車輛。

3.於申請滿站增時功能成功後，即可獲得免費增時15分鐘。

4.交通局特別提醒民眾仍須將車輛歸還至車柱始算還車成功。

交通局說明，請民眾踴躍下載YouBike2.0 官方APP，除可使用滿站增時功能外，亦可查詢周邊站點即時車輛、車位資訊；下載後登入會員帳號，同時可啟用推播功能，於借、還車當下收到即時借還車訊息通知，查詢會員帳號下各卡片交易紀錄及扣款金額等資訊，亦可投保公共自行車傷害險，以獲得YouBike完整即時資訊及服務。