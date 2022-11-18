YouBike1.0年底退場　北市籲：新北騎往北市民眾改用2.0

▲YouBike 1.0系統將在12月3日正式退場。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

北市交通局表示， YouBike2.0系統已於111年10月提前達成全市1200站擴建目標，服務超過13年、騎乘次數超過2億人次的「YouBike1.0」系統將功成身退，111年12月3日（星期六）零時起停止營運。

交通局表示，屆時台北市各YouBike1.0場站之自行車將無法再借出，借用中之YouBike1.0自行車請民眾就近歸還尚有空位之YouBike1.0場站，另呼籲欲從新北市騎乘往台北市之民眾改使用YouBike2.0。

若民眾尚有YouBike1.0欠費，交通局提醒，應儘快持欠費卡片於台北市之YouBike1.0車柱靠卡補扣，避免YouBike1.0車柱陸續拆除後，造成補繳之不便。

交通局說明，隨台北市YouBike2.0系統陸續建置，民眾已逐漸改用YouBike2.0，統計至111年10月YouBike1.0租借次數占全系統比例降至8.5%、周轉率1.8；另外，新北市境內跨市騎乘熱門51站點亦已由新北市協助增加YouBike2.0車柱，以便民眾使用YouBike2.0跨市租借。

YouBike1.0系統訂於111年12月3日零時起停止營運，YouBike1.0自行車及車柱將陸續撤離拆除，退場後空間除設置YouBike2.0停車柱或調度區外，將恢復行人通行空間或視當地需求評估設置自行車架或停車格。

為避免台北市YouBike1.0停止營運後仍有民眾自新北市騎乘YouBike1.0至台北市，交通局已協調新北市並請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點及橋梁張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」加強宣傳，後續將再針對跨市騎乘頻繁者傳送簡訊提醒。