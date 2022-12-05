24歲足球員遭「近距離連轟6槍」　倒血泊死亡！兇手超冷靜走人

▲ 巴西一支足球隊門將與人發生衝突，中槍身亡。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西馬拉尼昂州一場足球賽疑似點燃衝突，一名年僅24歲的門將賽後和隊友在酒吧喝酒時，和一名男子發生爭執，二人一言不合就出拳互毆，沒想到男子下秒掏槍對他近距離連射6發，導致他倒地大出血，當場宣告死亡。

《太陽報》報導，24歲男子桑托斯（Adriano Ferreira Santos）在足球隊中擔任門將，11月24日和隊友在馬拉尼昂州貝基芒（Bequimao）足球場參加比賽，賽後和隊友在附近酒吧喝酒時與人發生衝突，遭連開多槍喪命。

Briga em bar termina com uma pessoa morta no município de Bequimão



Um inquérito foi instaurado e o suspeito já foi identificado.https://t.co/uON7JQ8xed pic.twitter.com/XSVD5jNA8e — NOTICIASDAPC (@noticiasdapc) November 26, 2022

監視器影片顯示，身穿粉紅色球衣的桑托斯走到畫面中央時，左邊一名灰色吊嘎男先是吞下一大口啤酒，下秒奮力出拳揮向桑托斯頭部，桑托斯躲開後朝吊嘎男臉部回敬一拳，接著用全身力量將吊嘎男一路推到後方冰櫃，吊嘎男一度在冰櫃上四腳朝天，沒想到他這時掏出手槍，朝緊抓著他的桑托斯近距離開槍。

酒吧其他客人聽見槍響後嚇得紛紛狂奔出去，開槍的吊嘎男卻十分冷靜，見桑托斯倒地後慢慢起身，將手槍塞回口袋，又將另一隻手的啤酒放在桌上後離開現場，躲在吧台的員工則是在槍響停歇後才敢探頭。

桑托斯身中6槍，當場宣告死亡，當地媒體公開的照片可見他整個人倒在血泊中。當地警方設法掌握吊嘎男身份，事發2天後將他逮捕到案，他已承認犯案並還押候審。據報他和桑托斯的衝突是因當天的足球賽中一場誤會引起，但動機仍在調查。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》