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網美2寶媽遭前男友砍殺30多刀！滿身血走出家門求救　鄰嚇瘋

▲▼ 網美2寶媽遭前男友砍殺30多刀！滿身血走出家門求救　鄰嚇瘋。（圖／推特）

▲被害人遭前男友猛砍30多刀，其中大多數傷勢都集中在頸部。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

巴西一名網美單親媽媽獨自扶養2個孩子，同時因為擁有姣好外貌在網路上小有人氣。然而她11月卻遭到前男友猛砍30多刀身亡。她的鄰居看到她滿身是血、搖搖晃晃地走出家門，隨即叫了救護車，但送院後仍因傷勢嚴重不幸身亡。

根據《鏡報》報導，巴西26歲網紅拉瑞莎（Larissa Graziela da Silva Antônio）的鄰居11月25日聽到尖叫聲後，隨即出門查看，沒想到就看到拉瑞莎滿身是血地站在自家門口，同時也看到嫌犯持刀離開。鄰居隨即通報警方與救護車，但被害人經搶救仍不治身亡。

警方表示，死者拉瑞莎的22歲前男友塔利克（Thallik Eduardo Pereira de Novais）因不滿被提分手，竟持刀威脅對方，並猛砍拉瑞莎。拉瑞莎全身被砍了30多刀，主要集中在頸部，傷勢慘重。嫌犯行兇後隨即逃亡，過程中更搶了2輛汽車，並遺棄路邊。

2輛車的車主分別為1名49歲男子與1名40歲女子，他們都向警方表示，嫌犯在搶車時全身是血。警方循線搜索逃亡的塔利克，並在11月30日於塔利克的親戚家將他逮捕。

拉瑞莎在臉書與Instagram上都小有名氣，平時與2名女兒同住，而她受害時只有她一個人在家。

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