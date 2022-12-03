屍袋男復活？殯儀館員工凌晨上班　驚見「死者睜開眼睛」

▲男子被醫師錯誤宣告死亡，被裝入屍袋長達5個小時，直到送至殯儀館才被工作人員發現還活著。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名62歲男子11月29日在醫院被宣告死亡後，裝入屍袋約5個小時送至100多公里外的殯儀館，怎料工作人員隔日凌晨上班時突然發現屍袋內的「死者」眼睛處於睜開狀態，且有呼吸，趕緊致電家屬告知男子還活著一事。

鏡報報導，62歲男子荷西（Jose Ribeiro da Silva）今年初以來持續接受口腔癌治療，但就在11月29日，戈亞斯州一間醫療機構的醫師宣布荷西死於口腔癌併發症。家屬阿帕雷希達（Aparecida）透露，她是在當晚8時許接獲通知，而家屬也從醫師手中拿到死亡證明。

隨後，荷西被裝入屍袋，歷經約5小時車程從醫院轉移至100多公里外的殯儀館。到了11月30日凌晨1時許，殯儀館工作人員上班時才發現，被裝在屍袋內的荷西眼睛睜開，還在呼吸，但呼吸已經有些困難。殯儀館趕緊連絡緊急服務部門，荷西被轉送至附近的健康中心，目前正在住院接受治療。

家屬阿帕雷希達透露，29日當時接到醫院通知時，完全沒想到荷西可能還活著，直到30日接到殯儀館電話才知道真相，「殯儀館工作人員打電話給我，拼命要我到那邊，說荷西還活著」，而這一切發生的事情完全無法接受。

醫院事後表示，簽署病患死亡證明的醫師已被解僱。阿帕雷希達則於30日上午向警方報案，相關調查正在進行中。