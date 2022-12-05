雙喜臨門！生產當天發現中300萬元大獎　女驚喜：感謝女兒帶財





▲女子生產當天中大獎。 （圖／翻攝自Twitter／NC Education Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州28歲女子布蘭達(Brenda Gomez Hernandez)近來雙喜臨門，竟然在生產當天發現，所買的威力球(Powerball)樂透中美元10萬元（約台幣304萬元）大獎，成為她此生永難忘懷的一天。

來自北卡州康科德市(Concord)的布蘭達，上月9日順利生下一名女兒，同時發現自己買樂透中美元10萬元大獎，讓那天成為她最美好的一天，領獎時開心表示，「我覺得這是女兒帶給我的好運，太感激了」。

彩券公司表示，布蘭達當初在商店花費美元3元（約台幣91元）購買彩券，號碼是來自2名兒子的生日，結果9日發現自己中了大獎。

布蘭達領獎時表示，發現自己中獎時完全不敢相信，「當時我哭了，非常興奮和快樂」，獎金扣稅後為美元65,015 元（約台幣197萬元），計畫將獎金用來償還貸款。