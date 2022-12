雙喜臨門！生產當天發現中300萬元大獎　女驚喜：感謝女兒帶財

▲女子生產當天中大獎。 (圖/翻攝自Twitter/NC Education Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州28歲女子布蘭達(Brenda Gomez Hernandez)近來雙喜臨門,竟然在生產當天發現,所買的威力球(Powerball)樂透中美元10萬元(約台幣304萬元)大獎,成為她此生永難忘懷的一天。

來自北卡州康科德市(Concord)的布蘭達,上月9日順利生下一名女兒,同時發現自己買樂透中美元10萬元大獎,讓那天成為她最美好的一天,領獎時開心表示,「我覺得這是女兒帶給我的好運,太感激了」。

彩券公司表示,布蘭達當初在商店花費美元3元(約台幣91元)購買彩券,號碼是來自2名兒子的生日,結果9日發現自己中了大獎。

布蘭達領獎時表示,發現自己中獎時完全不敢相信,「當時我哭了,非常興奮和快樂」,獎金扣稅後為美元65,015 元(約台幣197萬元),計畫將獎金用來償還貸款。

Brenda Gomez Hernandez of #Concord won a $100,000 #Powerball prize just hours after giving birth to a baby girl. “I feel like she brought me my luck,” Hernandez said. “I’m so thankful.” Her $3 Quick Pick ticket was from QuikTrip on Warren C Coleman Blvd. https://t.co/hlgGTQgzLk pic.twitter.com/8NPIH08AAJ