色色片被學生發現「家長群組瘋傳」　物理女師辭教職豪放大賣肉





▲女老師被發現上網拍片，乾脆辭去教職。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國33歲物理女老師克莉絲蒂(Kirsty Buchan)被學生發現，下課後在成人網站Only Fans兼差當女優，發布多張大尺度色情圖片，影像後來在家長群組間迅速瘋傳，有家長氣得向地方政府舉報，讓她因此離開教職，不過她卻驚人表示，如今不當老師讓她人生更快樂。

原本在蘇格蘭拉斯哥市郊區貝利斯頓(Baillieston)當地高中Bannerman High School擔任物理老師的克莉絲蒂表示，她在該校一共任職6年，由於薪水微薄，每天下課還得去打零工來維持生計，結果11歲兒子突然生病，她為了賺錢才不得不下海拍片。

克莉絲蒂表示，「我家裡有一個生病的孩子，我有帳單要付，還有貸款要還，家裡需要我去賺錢，身體是我的，我不以展現自己的身體為恥，所以在我要開Only Fans帳號之前，有先和男朋友討論」。

克莉絲蒂在平台開立私人帳號後，短短3天便賺進美元500元（約台幣1.5萬元），不但大大改善生活，還讓她覺得以前堅持要當老師的自己很蠢，「有人說我一定是瘋了，才會身為老師在網上賣色，但我現在覺得，過去6年堅持當老師的我才瘋狂」。

克莉絲蒂如今已正式離開教職，未來將全力投入在網路上的新事業，她自信表示，「我是一名好老師，學生們也都很喜歡我，每當我全心全力投入工作，我的表現就會很棒，相信我的Only Fans也會如此」。