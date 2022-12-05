白色車瞬間加速撞過來　警逮捕「肇事司機」傻眼：寵物犬在開車

▲狗狗跳上駕駛座，意外啟動車輛。（圖／翻攝自Facebook／Kilgore Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國德州基爾戈市(Kilgore)發生一起離奇事件，警方接到報案，有司機在停車場中四處衝撞、危險駕駛，他們前往現場預計逮捕肇事司機時，意外發現坐在駕駛座上的竟然是一隻狗，被捕時表情看起來十分愧疚。

基爾戈警局表示，他們1日接到車禍報案，前往當地沃爾瑪賣場(Walmart)停車場調查時，意外發現肇事駕駛是一隻寵物犬，其主人為了購物暫時將牠留在車上，沒想到狗狗竟然跳到駕駛座上開車，導致車輛撞到其他車輛。

▲男駕駛驚恐目睹，一隻狗開車撞向他。（圖／翻攝自Facebook／Kilgore Police Department）

目擊者表示，他在停車場時發現一輛車突然衝向他，仔細一看坐在駕駛座上的是一隻狗，他試圖把車移走，但來不及閃避仍被撞上。警方表示，從方向盤上損傷判斷，應該是寵物犬成功把車開了起來，幸運的是，事件沒有造成人員受傷。

事件在網路上引發網友討論，許多網友笑稱，「司機向保險公司申請理賠的時候，車禍原因很難讓人相信」、「狗狗竟然會開車，太誇張了」、「狗狗一定是生氣主人獨自把牠留在車上，才會故意開車」。