吃鍋不該出現的食材？　「這1樣」遭一眾轟慘了：直接倒廚餘！

▲麻辣鍋跟火鍋是許多人冬天聚會第1選擇。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣一變冷就想揪吃鍋，但每個人喜歡、能接受的火鍋料不盡相同。就有網友在臉書「●【爆廢公社二館】●」發起討論，「你覺得火鍋裡『根本不該出現』的食材？」許多人一致點名1樣，「芋頭煮火鍋超噁心的，像ㄆㄨㄣ一樣」、「不能接受湯頭黏糊糊」、「巧克力和珍珠都比較好」，話題掀起熱議。

這位網友發起討論，覺得火鍋裡最不該出現什麼食材？他自己則是秒答，「當然是芋頭、南瓜」，馬上就有共鳴，「那該死的芋頭與南瓜」、「芋頭南瓜蟹味棒，如果都出現在火鍋裡，建議直接倒廚餘桶」、「芋頭和南瓜。巧克力和珍珠都比他們好」、「你有看過壽喜燒變南瓜濃湯嗎？那是地獄」、「芋頭南瓜+1。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，芋頭壓倒性地被點名，「芋頭根本邪教」、「芋頭就該做成甜品啊」、「一定是芋頭啦」、「除了芋頭還能有誰」、「芋頭煮火鍋超噁心的，像ㄆㄨㄣ一樣」、「我不能接受湯頭黏糊糊」、「我超愛芋頭，但是千萬不能出現在火鍋裡。」

另外，還有別的食材也被視為地雷，「任何加工火鍋料」、「絲瓜，一個不小心遺忘就變成像鼻涕一樣的存在」、「所有的丸子」、「麵粉火鍋料」、「鑫鑫腸真的很不應該出現」、「豆腐跟金針菇（明天見）」、「魚板、魚板、魚板！很重要所以說三次」、「海帶，不要從麵攤跑到火鍋店，走錯路」、「豆皮……加下去油味毀整鍋。」